Premier League: l’Arsenal batte il Newcastle e certifica il secondo posto

ARSENAL-NEWCASTLE 1-0

All’Emirates di Londra va in scena lo scontro diretto per il secondo posto in classifica tra Arsenal e Newcastle, sfida in cui sono i portieri i grandi protagonisti del primo tempo: sia Raya che Pope sono infatti costretti a fare gli straordinari per tenere le rispettive porte inviolate nella prima frazione, con in particolare l’estremo difensore spagnolo autore di eccellenti parate. I Magpies di Howe giocano meglio e flirtano con il vantaggio a più riprese, ma a segnare l’1-0 al 55’ sono i Gunners con Rice: l’inglese trova il perfetto destro a incrociare sul palo lontano, per la gioia del pubblico di casa. È il colpo che decide l’incontro e che assicura il secondo posto finale in classifica all’Arsenal: 71 i punti. Il Newcastle (terzo) resta invece a 66 punti, invischiato in una corsa Champions che racchiude ben cinque squadre in un solo punto: tre le posizioni ancora disponibili per partecipare alla massima competizione europea il prossimo anno, a una giornata dal termine del campionato.



WEST HAM-NOTTINGHAM FOREST 1-2

Il Nottingham Forest fa tappa all’Olympic Stadium per affrontare il West Ham e continuare a coltivare il sogno Champions League. I Garibaldi Reds partono forte e all’11’ passano avanti con la rete di Gibbs-White, riuscendo poi a raddoppiare al 61’ con Milenkovic: l’ex Fiorentina sale così a quota 5 gol e 2 assist in questa Premier League, confermandosi un trascinatore per la squadra di Nuno Espirito Santo non soltanto in difesa, ma pure in attacco. Bowen prova allora a riaprire la partita per gli Hammers all’86’, ma il Forest riesce a difendere il 2-1 finale e a salire a quota 65 punti. Il Nottingham torna quindi a -1 dalla zona Champions League, mentre il West Ham resta fermo a 40 punti.



LEICESTER-IPSWICH TOWN 2-0

Il King Power Stadium ospita il match tra due delle tre squadre retrocesse in Championship: Leicester e Ipswich Town. Un appuntamento speciale soprattutto per Jamie Vardy, visto che l’attaccante inglese ha deciso di giocare proprio davanti al suo pubblico la sua ultima partita per le Foxes, nel giorno della sua cinquecentesima presenza con il club. Un ultimo emozionante ballo che il bomber di Sheffield riesce a rendere per sempre indimenticabile al 28’, realizzando ciò che tutti i tifosi del Leicester volevano vedere: il suo gol numero 200 con le Foxes. Justin dà avvio al contropiede e Vardy completa l’azione con un destro a incrociare che passa tra le gambe del diretto marcatore e si insacca nella porta di Palmer, andando poi a esultare con la sua classica irriverenza nei pressi della bandierina del calcio d’angolo. McAteer colpisce invece un palo al 64’, prima di realizzare il 2-0 al 70’. L’irlandese e tutti i compagni di squadra sono poi protagonisti dieci minuti più tardi di una guardia d’onore che accompagna l’uscita dal campo di Vardy, sostituito all’80’. È l’ultima grande emozione del match, visto che Davis si vede annullare un gol per l’Ipswich in pieno recupero e il Leicester chiude vincendo 2-0. Le Foxes salgono così a 25 punti e superano in classifica proprio i Tractor Boys di McKenna, che restano a 22 punti.



BRENTFORD-FULHAM 2-3

Brentford e Fulham si affrontano in un derby londinese al Community Stadium, dove a passare in vantaggio sono i Cottagers al 16’ con Jimenez, ma a chiudere avanti il primo tempo sono le Bees grazie ai centri degli immancabili Mbeumo (22’) e Wissa (43’): nel mezzo anche un calcio di rigore sbagliato dal camerunese alle soglie della mezz’ora. Il match cambia però nuovamente nella ripresa, quando a riportarsi avanti tra il 68’ e il 70’ è il Fulham con Cairney e Wilson. La squadra di Marco Silva vince quindi 3-2 e sale a 54 punti, a -1 proprio dal Brentford: i ragazzi di Thomas Frank rimangono infatti a 55 punti.



EVERTON-SOUTHAMPTON 2-0

La sfida tra Everton e Southampton segna una giornata storica per la città di Liverpool, visto che la squadra maschile dei Toffees gioca la sua ultima partita nel leggendario stadio di Goodison Park: 133 anni dopo la sua costruzione, The Grand Old Lady dal prossimo anno diventerà infatti la nuova casa della squadra femminile. La formazione di David Moyes decide allora di onorare al meglio quest’ultima apparizione davanti ai propri tifosi, indirizzando il match già nel corso del primo tempo. La doppietta di Ndiaye tra il 6’ e il 47’ regala un doppio vantaggio all’Everton, con Beto che si vede invece annullare la sua rete alla mezz’ora per fuorigioco. Pickford e il palo mantengono poi inviolata la porta delle Toffees sul doppio assalto portato da Archer all’85’, con l’Everton che chiude così con un bel 2-0 la propria avventura a Goodison Park. Risultato che porta i blu di Liverpool a 45 punti e tiene invece il Southampton a 12, mentre in campo scendono le leggende dell’Everton per la cerimonia post-partita e sugli spalti si sprecano le lacrime.