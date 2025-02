Premier League: l'Everton riacciuffa il Liverpool, è 2-2 nel recupero

Il recupero della 15a giornata della Premier League, questa volta, non tinge Liverpool di rosso. I Reds vengono colpiti subito da Beto (11') e pareggiano con MacAllister (16'), poi soffrono terribilmente e non riescono a tirare per quasi sessanta minuti. Ci pensa Salah a rianimarli col gol del vantaggio al 73', che però non scrive la parola fine sul Merseyside Derby: Tarkowski sigla il 2-2 al 97', Liverpool "solo" a +7 sull'Arsenal.



Epilogo inatteso nel recupero della 15a giornata della Premier League, rinviata per maltempo. Il Merseyside Derby si chiude infatti con un pareggio. Ottimo l'avvio dei Toffees, che tengono testa sul ritmo a un Liverpool scarico. Bastano undici minuti per il vantaggio a sorpresa, siglato da un volto noto della Serie A: calcio piazzato e rete di Beto, che buca Alisson. Passano sei minuti e i Reds pareggiano, col cross illuminante di Salah e il tocco vincente di Alexis MacAllister. Da qui in poi, però, il Liverpool non tirerà più in porta nel primo tempo. Beto sfiora il raddoppio e i Toffees, pur perdendo Iliman Ndiaye, mantengono un ottimo ritmo. Nella ripresa le occasioni sono tutte per l'Everton, vicinissimo al bis prima con Doucouré e poi con Harrison. Slot e i suoi restano in difficoltà, con Bradley che rischia il doppio giallo e l'ex Feyenoord che prova a intervenire coi cambi. Dopo quasi sessanta minuti senza tirare ci pensa Salah (gol e assist) a ravvivare i suoi, con la sassata che vale il 2-1 al 73'. Pickford evita la doppietta dell'egiziano e tiene in gioco i suoi, che pareggiano a sorpresa in mischia: Tarkowski insacca al 97', non c'è offside. Dopo il lungo check al Var e il rosso a Doucouré nel maxi-recupero (102'), i Toffees esultano per un punto d'oro: 2-2 contro il Liverpool. I Reds allungano dunque solo a +7 sull'Arsenal, guidando con 57 punti. I rivali agganciano il West Ham in 14a posizione, con 27 punti e un rassicurante +10 sulla terzultima: il ritorno di David Moyes può già definirsi vincente.