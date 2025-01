Premier League: il Nottingham ferma il Liverpool, pari per City e Chelsea

BRENTFORD-MANCHESTER CITY 2-2

Non c'è speranza di continuità per questo Manchester City: dopo due vittorie di fila, Guardiola fa harakiri e, avanti 2-0 all'81', si fa raggiungere sul 2-2 dal Brentford. Dopo tre quarti di gara non semplici per i campioni d'Inghilterra in carica, ecco che la partita si accende: al 66', Foden porta in vantaggio gli ospiti su assist di De Bruyne, per poi raddoppiare al 78'. Due reti in dodici minuti che sembrano portare il City al quarto posto insieme al Chelsea, invece ecco che arriva la frittata. All'82', Rasmussen serve Wissa che accorcia le distanze, ma è dieci minuti dopo, in pieno recupero, che Norgaard gela Guardiola e tutto il City. E Mbeumo, proprio al 95', fallisce pure la seconda di due occasioni per le Bees di trovare una clamorosa rimonta. Finisce 2-2: Guardiola è sesto e potenzialmente a -3 dal Newcastle che si può prendere il quarto posto. Sale a 28, in posizione più che tranquilla, il Brentford.