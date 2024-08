Premier League: il Brighton continua a stupire e ferma l'Arsenal  

INGHILTERRA

All'Emirates finisce 1-1: Joao Pedro risponde ad Havertz. Gunners e Seagulls primi in attesa di City e Liverpool

© Getty Images La terza giornata di Premier League si apre con il pareggio per 1-1 tra Arsenal e Brighton, che consente a entrambe di salire al primo posto a quota 7 in attesa di City e Liverpool. All'Emirates, i Gunners passano in vantaggio al 38' con Havertz, ma a inizio ripresa Rice si fa espellere e i Seagulls ne approfittano per replicare con il tap-in al 58' di Joao Pedro: è il primo gol subìto in campionato dalla formazione di Arteta.

Primo mezzo passo falso dell'Arsenal in Premier League: finisce 1-1 all'Emirates con il Brighton, che ferma un'altra big. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 38': Saka controlla e lancia Havertz, che si inserisce e solo davanti a Verbruggen trova l'1-0 con un morbido pallonetto che permette ai Gunners di chiudere avanti il primo tempo. La ripresa, però, si apre con una brutta notizia: Rice, già ammonito, si prende il secondo giallo per aver leggermente allontanato il pallone (prima di venire colpito da Veltman) e rimedia il rosso, lasciando la formazione di casa in dieci per praticamente tutto il secondo tempo.

E i Seagulls sfruttano subito l'episodio: al 58', Joao Pedro è il più veloce a fiondarsi sulla parata di Raya. Appena incassato l'1-1, Arteta inserisce Calafiori, senza rinunciare a provare a vincerla con l'ingresso in campo di Martinelli e, poco dopo, Havertz sfiora la doppietta, fermato però da Verbruggen. Rutter e Baleba sono gli ultimi a provarci per gli ospiti, poi finisce 1-1. I Gunners subiscono il primo gol del loro campionato e salgono a 7 punti, insieme proprio al Brighton, rimasto imbattuto nei 270 minuti con Everton, United e Arsenal.