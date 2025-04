Premier League: De Bruyne trascina la rimonta del Manchester City, pokerissimo al Crystal Palace

MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE 5-2

In settimana l’Inghilterra si è assicurata la presenza di cinque squadre anche nella prossima stagione di Champions League, una notizia che è stata accolta positivamente dal Manchester City, tornato infatti in piena corsa per prendere parte alla massima competizione europea pure il prossimo anno. La formazione di Guardiola ospita allora il Crystal Palace all’Etihad con l’obiettivo di mettere pressione a Chelsea e Newcastle, dirette rivali nella corsa all’Europa. La partita inizia però malissimo per gli Sky Blues, visto che all’8’ Eze firma il vantaggio ospite: l’inglese timbra l’1-0 su assist di Sarr, galleggiando sulla linea dell’offside e inaugurando così il debutto proprio del fuorigioco semiautomatico in Premier League. Passano quattro minuti e una doppia grande parata di Dean Henderson nega invece il pareggio prima a Marmoush e poi a De Bruyne, mentre il Palace fa 2-0 al 21’. A raddoppiare per le Eagles ci pensa Richards, al rientro dall’infortunio, bravissimo a incornare Ederson sul corner battuto da Wharton. De Bruyne colpisce invece un palo dalla parte opposta, prima del gol annullato per fuorigioco a Eze alla mezz’ora. Al 33’ il City si rimette allora in partita e accorcia sul 2-1, grazie a una perfetta punizione calciata da De Bruyne: il belga esplode in un urlo rabbioso, nel tentativo di risvegliare i compagni. Missione compiuta, visto che Marmoush pareggia al 36’ e Kovacic completa la rimonta dei Citizens con il gol del 3-2 al 47’ (proprio su assist di De Bruyne). I padroni di casa allungano pure sul 4-2 con McAtee al 56’, sul terzo assist stagionale di Ederson, che lascia poi il campo a venti dal termine per infortunio. Il 79’ è invece il minuto del primo gol in Premier League di O’Reilly, complice anche una deviazione avversaria, per il 5-2 finale. Torna così a vincere il City, che sale a quota 55 punti in classifica. A 43 punti resta invece il Palace, autore comunque fin qui di un’annata eccellente.