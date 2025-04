Premier League: Arsenal fermato dal Crystal Palace, Liverpool a un punto dal titolo

C'è solo un punto di distanza tra il Liverpool e il titolo in Premier: questo il verdetto dopo il 2-2 dell'Emirates tra Arsenal e Crystal Palace. Eppure, dopo appena 3 minuti, Kiwior porta già in vantaggio i Gunners con un gran colpo di testa su calcio di punizione battuto da Odegaard. Al 27', però, arriva il clamoroso destro al volo di Eze che, con l'aiuto del palo, finisce in porta per l'1-1. Arteta riesce comunque ad andare in vantaggio all'intervallo: assist di Timber e conclusione vincente di Trossard che vale il 2-1. I padroni di casa, però, commettono l'errore mortale di non chiudere la partita, anche perché al 72' la rete di Martinelli viene annullata per fuorigioco.