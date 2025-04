Chiesa campione col Liverpool: per la medaglia però manca ancora un dettaglio

A tredici anni dall'ultima volta un giocatore italiano è tornato a vincere la Premier League: Federico Chiesa. All'ex Juve, in campo con la maglia del Liverpool solo per un totale 37' in quattro gare di campionato, manca però ancora qualcosa per poter avere il riconoscimento ufficiale della Federazione inglese e aggiungere a tutti gli effetti il trofeo nel suo palmares personale. Da regolamento, infatti, per avere la medaglia consegnata ai campioni d'Inghilterra Chiesa dovrà arrivare a collezionare almeno cinque presenze stagionali in Premier League. Un piccolo dettaglio, certo, ma visto il minutaggio collezionato finora dall'esterno offensivo in Inghilterra non si possono escludere clamorose sorprese.