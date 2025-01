Ligue 1: serata amara per il Marsiglia, il Nizza si prende il derby della Costa Azzurra

Il Marsiglia si presenta all’Allianz Riviera con l’occasione di accorciare in classifica sul Psg, visto l’1-1 con il quale il Reims è riuscito ieri a fermare i parigini. La serata per la formazione di Roberto De Zerbi non inizia però nel migliore dei modi, visto che al 7’ a portarsi sull’1-0 è il Nizza: Guessand sfrutta un inciampo difensivo di Brassier e batte poi Rulli con un pallonetto da distanza ravvicinata, siglando il suo nono gol in campionato. I rossoneri si presentano così in vantaggio all’intervallo, raddoppiando poi al 51’: Guessand trafigge con un filtrante l’alta difesa dell’OM e Cho porta la squadra di Haise sul 2-0. Il Marsiglia prova allora a reagire immediatamente con Rabiot, ma l’ex Juve non riesce a sorprendere Bulke: questa resta pure l’unica vera occasione costruita dagli ospiti nel secondo tempo, con il triplice fischio che fissa il 2-0 finale. Rallenta quindi ulteriormente il Marsiglia, dopo il pareggio di domenica scorsa contro lo Strasburgo. Les Olympiens restano a 37 punti, a -10 dal Psg capolista. Festeggia invece il Nizza. Vincendo il derby della Costa Azzurra, gli Aquilotti si portano a 33 punti: scavalcato il Lille al quarto posto e -1 dal Monaco terzo.