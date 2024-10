Ligue 1: Psg travolgente, tris al Marsiglia e vetta solitaria

Non c'è storia al Velodrome, dove l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi viene travolto nel Classique: 3-0 e dominio per il Psg. Spingono sin dall'avvio i parigini, contro un'avversaria che approccia malissimo la partita: al 7' ecco il gol di Joao Neves, che respinge in tap-in dopo la partita di Rulli. Non c'è reazione dell'OM, che resta in dieci al 20': espulsione dubbia per Harit, che non sembra vedere l'avversario e paga un intervento a piede alto. Da qui in poi non c'è reazione per il Marsiglia, che si fa del male da solo 29': cross dalla destra e autorete di Balerdi per il 2-0. Il primo tempo si chiude col tris, firmato ovviamente dal capocannoniere Barcola: ottava rete l'ex Lione, che approfitta del cross di Dembelé. Siamo al 40' e la reazione dell'OM non arriva neanche nella ripresa, dopo i cambi fatti da De Zerbi: dentro Rowe e Ismael Koné per tentare una svolta che non arriva. C'è in campo solo il Psg, che spreca una clamorosa occasione con Dembelé e sfiora la rete anche con Doué e Fabian Ruiz. Nel finale prova ad aggiungersi al tabellino dei marcatori anche Marco Asensio, ma commette due errori sottoporta. Finisce dunque 3-0 e il Psg esulta: è primo con 23 punti, +3 sul Monaco e +6 sul Marsiglia. Brutta sconfitta per l'OM, che viene travolto in casa e agganciato al terzo posto dal Lille.