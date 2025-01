Ligue 1: lo Strasburgo ferma il Marsiglia, è 1-1 al Vélodrome. Il Psg scappa a +9

Lo Stade Auguste-Delaune vede il pareggio per 1-1 tra Reims e Le Havre, squadre che vanno a segno rispettivamente nel primo e nel secondo tempo. È infatti il 26’ quando Munetsi porta avanti i padroni di casa, con la formazione di Elsner che non riesce però a chiudere il match. Sangante pareggia allora per gli ospiti al 67’, prolungando il digiuno di vittorie del Reims. Les rouges et blancs si portano a 21 punti, mentre il Le Havre sale a 13 punti, tornando a muovere la propria classifica dopo cinque sconfitte consecutive in campionato.