Ligue 1: il Psg è campione di Francia, 1-0 all'Angers

PSG-ANGERS 1-0

In Francia domina ancora il Psg: i parigini vincono l'ennesima Ligue 1 e lo fanno con sei giornate d'anticipo, il che significa che potranno dedicare i prossimi mesi agli altri trofei (Coppa di Francia, Champions e Mondiale per Club) da conquistare. Serviva un pareggio, al Parco dei Principi arriva l'1-0 sull'Angers che pure spaventa i campioni in carica, al tredicesimo titolo della loro storia. In avvio, la formazione di Luis Enrique spreca prima con Gonçalo Ramos, poi con Vitinha, poi nel secondo tempo sono gli ospiti a bussare il primo colpo. Al 51', Lepaul segna ma in fuorigioco. Da un potenziale gol a un altro, perché quattro minuti dopo Kvaratskhelia fa partire un cross dalla sinistra e Doué arriva al volo firmando l'1-0. La rete non ferma i padroni di casa, che insistono con Fabian Ruiz che però viene fermato ancora da Fofana. Nel finale ci provano Hakimi e ancora l'ex Napoli, ma il portiere dell'Angers salva. Poco male, perché al triplice fischio la festa del Psg arriva lo stesso: arriva l'undicesima Ligue 1 negli ultimi tredici anni, con solo il Monaco di Mbappé e il Lille di Maignan a interrompere il dominio della squadra di Al-Khelaifi. Che, adesso, non vuole porsi limiti: c'è il sogno Triplete da coltivare, con i quarti di Champions da disputare e la finale di Coppa di Francia con il Reims in programma a fine maggio. Resta a 27 punti, invece, l'Angers, che dovrà invece sudare fino alla fine per la salvezza.