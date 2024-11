Ligue 1: il Psg allunga sul Marsiglia con un poker, Monaco secondo

Entrambi reduci da due sconfitte, Strasburgo e Monaco si presentano allo Stade de la Meinau per tornare a sorridere. Doue ed Embolo sono i primi a provarci da ambo le parti, ma nessuno dei due riesce a rompere l’equilibrio. L’ivoriano ritenta quindi al 29’ con un fulmineo tiro sul primo palo e, questa volta, va a segno: il difensore dello Strasburgo trova così il suo primo gol in Ligue 1. In chiusura di primo tempo, i padroni di casa sfiorano poi il raddoppio con Bakwa, mentre a non concretizzare un’altra chance per gli ospiti è sempre Embolo. La squadra di Adi Hütter prende quindi in mano la partita nella ripresa, andando vicina al gol in più occasioni con Camara, Minamino e Ben Seghir. Proprio quest’ultimo è glaciale al 79’, quando ristabilisce la parità su calcio di rigore: punito un fallo di mano di Diego Moreira. L’attaccante marocchino raddoppia quindi all’89’, portando avanti 2-1 i biancorossi. È un colpo durissimo per lo Strasburgo, che crolla definitivamente due minuti più tardi: a fissare il 3-1 finale ci pensa Ilenikhena, bravo a sfruttare un clamoroso inciampo di Sow. Grande rimonta per il Monaco, che si porta a 23 punti e sale al secondo posto: superato in classifica il Marsiglia di Roberto De Zerbi, sconfitto ieri con lo stesso risultato dall’Auxerre. Resta invece a 13 lo Strasburgo.