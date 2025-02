Ligue 1: al Psg basta Fabian Ruiz per vincere a Tolosa. Dilagano Marsiglia e Monaco

MONACO-NANTES 7-1

Allo Stade Louis II è il Nantes a sbloccare il match dopo appena quattro minuti, quando Abline trova l’1-0 per gli ospiti su assist di Simon. L’avvio dolcissimo per i Canarini si fa però decisamente più amaro all’8’: Cozza riceve infatti un rosso diretto per un brutto fallo in gamba tesa su Vanderson, costringendo la propria squadra a giocare in dieci praticamente tutta la partita. Ne approfitta allora il Monaco, che si accende in chiusura di primo tempo: bastano sessanta secondi a Biereth e Minamino per ribaltare il risultato tra il 44’ e il 45’, mandando così i monegaschi in vantaggio alla pausa. I padroni di casa allungano poi nella seconda frazione, trovando prima il 3-1 con Ben Seghir al 49’ e poi il 4-1 ancora una volta con Biereth cinque minuti più tardi. Sempre il danese completa quindi la tripletta personale al 64’, quando segna il rigore che vale il 5-1. Acquistato a gennaio, l’ex Sturm Graz sale così a quota 7 gol e un assist in sette partite con il Monaco: un impatto devastante! La squadra del Principato dilaga poi sul 7-1 finale con la doppietta di Ilenikhena (81’ e 95’), portandosi a 40 punti. Il Nantes rimane invece a 21.