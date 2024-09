Liga: Mbappé si prende finalmente il Real, prima doppietta madridista

SPAGNA

Il francese si sblocca, trovando i suoi primi due gol con la camiseta blanca (uno su rigore): al Bernabeu succede tutto nella ripresa e il Betis cade 2-0

© Getty Images Arriva nella quarta giornata di Liga il momento che tutti i tifosi del Real Madrid aspettavano: il primo gol con i Blancos di Kylian Mbappé. L’ex Psg si sblocca al 67’ del match contro il Betis, timbrando poi nuovamente su rigore al 75’: la doppietta del francese vale così il 2-0 finale. Vittorie anche per il Girona (2-0 a Siviglia), l’Osasuna (3-2 contro il Celta Vigo) e l’Alaves (2-0 sul Las Palmas). 0-0 tra Getafe e Real Sociedad.

REAL MADRID-REAL BETIS 2-0

Costretto a rinunciare ancora all’infortunato Jude Bellingham, il Real Madrid soffre l’intraprendenza iniziale del Betis: la squadra di Manuel Pellegrini prova a rendersi pericolosa già al decimo con Ezzalzouli, ma il suo colpo di testa non trova la porta. La formazione di Ancelotti fatica a mettersi in partita e inizia allora a sfruttare la sua arma migliore: il contropiede. Sia Vinicius che Rodrygo non trovano però la stoccata vincente nel primo tempo, con l’ex Flamengo che al 50’ viene fermato pure dal palo. Sei minuti dopo a rendersi pericoloso è ancora Rodrygo, mentre a sfiorare il vantaggio per il Betis è nuovamente Ezzalzouli. Mbappe si muove molto in attacco, ma si vede sempre rimpallare ogni tentativo. Al francese inizia a pesare la ricerca del primo gol in maglia blanca e allora ci pensa Valverde a regalargli il più incredibile degli assist: l’uruguagio lascia di stucco il Bernabeu con un colpo di tacco geniale al limite dell’area, mettendo così Mbappe solo davanti a Silva. L’ex Psg questa volta è bravo a non sciupare la prodezza creata dal compagno, segnando la sua prima rete con il Real Madrid e portando avanti i Blancos 1-0 al 67’. Ancelotti decide di inserire anche Brahim Diaz e l’ex Milan impiega meno di dieci minuti per lanciare Vinicius a tu per tu con Silva: l’estremo difensore del Betis stende il brasiliano, provocando un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mbappe, che fa 2-0 al 76’, trovando così la sua prima doppietta madridista. Dopo il pareggio deludente contro il Las Palmas, il Real Madrid torna quindi a vincere e tiene il passo dell’Atletico, salendo a quota 8 punti in Liga (-4 dal Barcellona capolista). Resta invece con soli due punti in Betis (con una partita in meno).

GETAFE-REAL SOCIEDAD 0-0

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Getafe chiede a gran voce un calcio di rigore a inizio ripresa: Yildirim cade in area al 48’, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per un penalty. I padroni di casa provano allora a rendersi pericolosi con Sola e Carles Perez, con Uche che finisce poi a terra al 69’: il Getafe prova a chiedere anche in questo caso un rigore, ma il direttore di gare invita subito il giocatore a rialzarsi. La formazione di Jose Bordalas spinge con più insistenza e al 71’ è Alderete a impegnare Remiro in una parata con un tiro dalla distanza. La Real Sociedad, senza lo squalificato Oyarzabal, non produce praticamente nulla per tutti e novanta i minuti: lo 0-0 alla fine è un affare per la squadra di Imanol Alguacil, in balia dei padroni di casa per l’intero match. Con questo pareggio, la Real Sociedad si porta a 4 punti in Liga, mentre il Getafe sale a quota 3 (ma con una gara in meno).

SIVIGLIA-GIRONA 0-2

La partita del Sanchez Pizjuan si infiamma nel finale di primo tempo: Martin porta in vantaggio il Girona al 41’ ed Ejuke segna l’immediato pareggio per il Siviglia al 43’. La rete del nigeriano viene però annullata per fuorigioco dopo un consulto al Var, con Gazzaniga che permette quindi agli ospiti di arrivare in vantaggio per 1-0 all’intervallo con un grande intervento su Lukebakio in pieno recupero. Il risultato cambia però nuovamente al 73’: Romero commette un fallo di mano in area e l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Girona, dopo essere stato richiamato dal Var. A trasformare il penalty ci pensa quindi Abel Ruiz, che porta la squadra di Michel sul 2-0 davanti a un Siviglia inerme. Nel finale, Barco ha la chance di addolcire la sconfitta con un’interessante punizione dal limite dell’area, ma non la sfrutta. Vince allora il Girona, che riesce a dare continuità al successo ottenuto pochi giorni fa contro l’Osasuna e a salire a quota 7 punti in classifica. Ennesima doccia gelata invece per il Siviglia di Garcia Pimienta, ancora a secco di vittorie in questa Liga: sono solo 2 in punti per il club andaluso dopo quattro giornate.

OSASUNA-CELTA VIGO 3-2

È l’Osasuna a stappare la partita contro il Celta Vigo, grazie al gol di Boyomo al 21’. La risposta degli ospiti non si fa però attendere e arriva otto minuti più tardi: Oscar Mingueza serve un ottimo pallone a Borja Iglesias, che non si lascia pregare e realizza l’1-1. Le emozioni nel primo tempo non finiscono però qui, con il parziale che cambia nuovamente al 45’: a tornare avanti per 2-1 è l’Osasuna, dopo lo sfortunato autogol di Dominguez. Il Celta Vigo ha quindi una grande occasione per pareggiare il match nella ripresa con Gonzalez, ma non la sfrutta. A siglare il 3-1 per la squadra di Vicente Moreno ci pensa allora Bretones al 62’, con Alfonso Gonzalez che viene invece espulso all’86’. In dieci contro undici, il Celta riesce comunque ad andare in rete al 91’, con l’autogol di Gomez che fissa il risultato finale sul 3-2. Grazie a questa vittoria, l’Osasuna sale a quota 7 punti in campionato (a -1 dall’Atletico Madrid). Uno in più del Celta Vigo, fermo a 6.

DEPORTIVO ALAVES-LAS PALMAS 2-0

Si sblocca praticamente subito il match all’Estadio Mendizorrotza, dove l’Alaves impiega soltanto sette minuti per passare in vantaggio: assist di Stoichkov e 1-0 di Carlos Vicente, con i padroni di casa che trovano persino il raddoppio al 39’. A segnare questa volta è Conechny, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo un lungo consulto al Var. Salvo qualche tentativo interessante di Jaime Mata e Kirian Rodriguez per il Las Palmas, la superiorità in campo de los Babazorros è evidente: Stoichkov spreca una buona occasione per il raddoppio nella ripresa, ma l’Alaves riesce comunque a trovare il 2-0. A realizzarlo è Martinez al 78’, con un gran tiro dalla distanza. Al 94’ Luka Romero ha anche l’occasione per allargare il parziale su calcio di rigore, ma l’ex Milan sbaglia la conclusione. I ragazzi allenati da Luis Garcia riescono comunque a trovare il secondo successo consecutivo in Liga, dove ora hanno 7 punti. Ancora a secco di vittorie resta invece il Las Palmas: sono solo 2 i punti dopo quattro giornate per la squadra di Luis Miguel Carrion.