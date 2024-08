Liga, l'Atletico fermato dall'Espanyol: solo 0-0 al Metropolitano

SPAGNA

Solo 0-0 per i Colchoneros: due gol annullati a Riquelme. Il Bilbao piega il Valencia, Real Sociedad ko

© Getty Images Nel turno infrasettimanale di Liga, l'Atletico Madrid centra il secondo pareggio in tre partite e scivola a -4 dal Barcellona: solo 0-0 con l'Espanyol, con i colchoneros che nella ripresa si vedono annullare due reti a Riquelme per fuorigioco. Sorride l'Athletic Bilbao, che piega 1-0 il Valencia grazie al gran gol nel recupero del primo tempo di Prados. In dieci uomini, la Real Sociedad perde 2-1 in casa con l'Alaves, è 0-0 tra Valladolid e Leganes.

ATLETICO MADRID-ESPANYOL 0-0

Secondo pareggio in tre partite per l'Atletico, che resta imbattuto ma scivola a -4 dal Barcellona. E a fermare Simeone sono gli altri catalani, quelli dell'Espanyol che ottengono il primo punto della loro Liga. L'assalto dei colchoneros inizia già al 6' quando Garcia deve superarsi su Julian Alvarez, con l'argentino pericoloso anche al 15'. La vera sfortuna, però, è la ripresa, nella quale i colchoneros si vedono annullare due reti per fuorigioco ed entrambe a Riquelme. La prima è un tap-in al 55' sulla linea di porta, il secondo è una vera e propria beffa perché arriva al 98', all'ultimo degli 8 minuti di recupero: controllo e tiro sul secondo palo, ma partendo da posizione irregolare. Inutile dunque l'assalto degli uomini di Simeone, al secondo pareggio dopo il 2-2 sul campo del Villarreal. E il Barcellona è già a +4. Dopo due ko, si sblocca l'Espanyol, che muove la sua classifica e abbandona l'ultimo posto della graduatoria del campionato spagnolo.

REAL SOCIEDAD-ALAVES 1-2

L'Anoeta resta indigesta per la Real Sociedad, che dopo l'1-2 col Rayo Vallecano perde anche con l'Alaves. Stesso risultato, ancora più beffardo perché i baschi, stavolta, fanno tutto da soli. Al 29', infatti, Oyarzabal si becca il rosso diretto, ma poco dopo Brais Mendez firma il vantaggio per la formazione Alguacil. Ma l'inferiorità numerica si fa sentire e gli ospiti riescono anche a pareggiare prima dell'intervallo grazie al rigore di Villalibre. E la beffa arriva al 77', quando Martinez, entrato 7' prima, segna la rete del definitivo 2-1 per l'Alaves, che a sorpresa sale a quota 4 e aggancia momentaneamente il Real Madrid. Resta a 3, invece, la Real Sociedad, che di fare punti in casa, per ora, non ne vuole sapere.

ATHLETIC BILBAO-VALENCIA 1-0

Sorride, invece, l'Athletic Bilbao, che ottiene il primo successo in questo campionato grazie all'1-0 sul Valencia che, invece, resta ultimissimo in classifica con 3 ko su 3 partite fin qui disputate. I baschi partono con la traversa di Inaki Williams al 13', poi Mamardashvili, restato in prestito al Mestalla dopo il trasferimento al Liverpool, salva ancora su Williams. Proprio prima dell'intervallo, ecco la rete che decide la gara: la firma Prados con un gran gol all'angolino basso. Nel secondo tempo, il Bilbao gestisce e sfiora il raddoppio con Nico, che tuttavia viene murato ancora da Mamardashvili. Finisce comunque 1-0: Bilbao a quota 4.

VALLADOLID-LEGANES 0-0

L'unico match di giornata senza reti è quello tra Valladolid e Leganes, con la squadra di Ronaldo che sfiora subito l'1-0 con Ndiaye che va vicino allo specchio della porta. Moro centra la traversa per i padroni di casa, così il risultato non cambia: gli ospiti di giornata restano imbattuti e con 5 punti insieme a Simeone, primo pari per il Valladolid che sale a quota 4.