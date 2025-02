Liga: il Barcellona non sbaglia, 4-1 a Siviglia e -2 dal Real

SIVIGLIA-BARCELLONA 1-4

Il Barcellona scarta il regalo del Derbi di Madrid e vince 4-1 a Siviglia: ora, la classifica vede il Real primo a 50, con l'Atletico a 49 e i catalani a 48 in una delle edizioni di Liga più equilibrate di sempre. La partita sembra subito andare in favore dei blaugrana, che passano al 7' con Lewandowski su assist di Martinez. L'1-0, però, dura appena un minuto, poi Vargas pareggia immediatamente sfruttando il passaggio di Vargas. Sembra piovere sul bagnato per la formazione di Flick quando, al 22', Cubarsi deve sostituire Araujo, che esce per infortunio. L'avvio di ripresa, però, sorride agli ospiti: il protagonista, nel bene e nel male è Fermin Lopez, che schierato ad inizio ripresa al posto di Gavi trova subito il gol dopo pochi secondi, mentre al 55' Raphinha trova il tris. La rete del brasiliano sembra chiudere i conti, ma al 60' Fermin Lopez completa la sua partita dai due volti facendosi espellere e lasciando il Barcellona in dieci. Il Siviglia, in piena crisi, non riesce però a sfruttare la superiorità numerica e alla fine la squadra blaugrana resiste e, anzi, trova addirittura il poker all'89' con Garcia. Terza vittoria di fila per la squadra di Flick, che recupera sulle rivali in una classifica cortissima che non esclude neanche il Bilbao, a -6 dalla vetta. Dopo quattro risultati utili consecutivi, invece, il Siviglia torna ad andare ko e resta a 28 punti, a +6 sulla cona retrocessione.