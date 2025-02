Liga: il Barcellona batte il Rayo 1-0 e torna al primo posto grazie a Lewandowski

Il Barcellona ospita il Rayo Vallecano allo Stadio Olimpico di Montjuïc, dove entrambe le squadre si presentano in un grande stato di forma. Sia i Blaugrana che i Franjirrojos sono infatti reduci da tre successi consecutivi in campionato e coltivano importanti ambizioni di classifica. Hansi Flick punta ovviamente dal primo minuto sul trio delle meraviglie formato da Raphinha, Lewandowki e Yamal – per lanciare l’assalto alla vetta – e viene ripagato al 28’, quando a sbloccare il match è il polacco: Ciss strattona in area Iñigo Martínez e Lewandowski trasforma il calcio di rigore che vale l’1-0 per i padroni di casa. Il Rayo prova allora a rispondere una decina di minuti più tardi sia con Nteka che con Alvaro Garcia: Szczesny è però reattivo nel tuffarsi per due volte in pochi secondi e difendere il vantaggio dei Culés con un paio di ottime parate. A trafiggere l’ex Juventus ci riesce invece Jorge de Frutos al 43’, ma la rete viene annullata per fuorigioco: punita è la posizione di partenza di Nteka, che effettua poi un blocco su Iñigo Martínez. È però un episodio discusso e che provoca le proteste ospiti. Si passa quindi alla ripresa, dove il Barcellona prova a chiudere la gara per due volte con Raphinha, ma il brasiliano questa sera non riesce proprio a segnare: già nel primo tempo si era dovuto arrendere in un paio d’occasioni alle parate di Batalla. A sprecare un’ottima chance per il pareggio a pochi secondi dal novantesimo è invece ancora una volta Jorge de Frutos. Ai Blaugrana va bene allora l’1-0, risultato che permette comunque il ritorno in vetta alla Liga. Il Barcellona sale infatti a quota 51 punti, agganciando il Real Madrid e superando l’Atletico (50 punti). A 35 punti rimane invece il Rayo Vallecano, sempre al sesto posto.