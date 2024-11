Liga: Griezmann e Sørloth fanno felice l’Atletico, Alaves rimontato 2-1

ATLETICO MADRID-DEPORTIVO ALAVES 2-1

Reduce da due vittorie nelle ultime due giornate di campionato, l’Atletico Madrid accoglie il Deportivo Alaves al Metropolitano con la voglia di continuare a mettere pressione ai cugini del Real. Il match inizia però male per i Colchoneros, visto che a passare avanti dopo appena sette minuti sono gli ospiti: a segnare l’1-0 su rigore è Guridi, dopo l’ingenuo fallo di mano in area di Galan. L’Atleti è chiamato quindi a reagire e al 20’ centra una traversa con Lino, innescato da una buona giocata di Griezmann. Sullo scadere del primo tempo è invece Llorente a sporcare i guantoni di Sivera, con un tiro che non pare però particolarmente insidioso. Ad avere l’occasione migliore per il pareggio è allora Lenglet alla mezz’ora dal termine: il francese spreca però da ottima posizione, non inquadrando la porta con il suo stacco di testa. Simeone inserisce quindi Julian Alvarez e Rodrigo De Paul, nel tentativo di raddrizzare una partita complicata. La squadra del Cholo cresce e al 69’ si rende pericolosa con Giuliano Simeone, prima di trovare l’1-1 con Griezmann al 76’: le Petit Diable è glaciale nel trasformare il rigore che vale il pareggio, dopo il braccio di Victor Garcia. Il Madrid la ribalta quindi a quattro dal termine, quando Sørloth parte sul filo del fuorigioco e buca Sivera con un gran destro sul primo palo. L’Atletico vince così 2-1 in rimonta, salendo a 29 punti in classifica. Beffa atroce per l’Alaves, che resta fermo a 13.