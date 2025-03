Bundesliga: il Leverkusen stende l’Eintracht, ok anche il Dortmund. Cade il Lipsia

RB LIPSIA-MAINZ 1-2

Il Mainz inizia a credere alla qualificazione alla prossima Champions League, grazie al 2-1 in rimonta sul campo del Lipsia. Pronti via e i Bullen colpiscono dopo pochi secondi, con l’1-0 segnato dal solito Xavi Simons nei primi minuti. Dopo la rete incassata gli ospiti iniziano a prendere coraggio per reagire, ma la prima frazione termina con il Lipsia avanti nel punteggio. In avvio di ripresa la squadra di Henriksen ribalta tutto nel giro di pochi minuti: al 52’ Amiri pareggia i conti, e sei minuti più tardi l’ex Genoa torna protagonista con l’assist per il 2-1 di Burkardt, che completa la rimonta. Gli uomini di Marco Rose nel finale fanno partire il forcing per cercare il pari, senza però riuscirci. Vince il Mainz e sale a 41 punti, al quarto posto in attesa del Friburgo. Fermo a 38 il Lipsia, che scivola in sesta posizione.