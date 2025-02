Bundesliga: il Leverkusen risponde al Bayern, in gol anche Schick

BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM 3-1

Nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa, il Bayer Leverkusen risponde al Bayern Monaco: è 3-1 sull'Hoffenheim, ristabilito il -6. Xabi Alonso rilancia Boniface tra i titolari, dopo l'infortunio e l'approdo sfumato all'Al-Nassr, e i suoi spingono con Grimaldo e Wirtz. La rete del vantaggio arriva al 15' e porta proprio la firma dell'ex Union Sg: Boniface torna ed è subito in gol, 1-0 Leverkusen. Passano cinque minuti ed ecco anche il raddoppio delle aspirine, con Aleix Garcia a ispirare per Frimpong. L'Hoffenheim rischia anche su Tella, che sfiora due volte il gol ed esce per infortunio: debutta l'ex Aston Villa Emiliano Buendia. Nella ripresa esce subito Boniface e, in sei minuti, Schick risponde al suo vice: gol 3-0 al 51'. Il Leverkusen è in pieno controllo e sfiora anche il poker, prima di restare in dieci. Grimaldo viene espulso per doppia ammonizione (61') e l'Hoffenheim ne approfitta subito, accorciando con Orban sulla punizione di Bischof (futuro acquisto del Bayern). Siamo al 63' e c'è ancora moltissimo da giocare, dunque Xabi Alonso si copre: il debutto di Buendia dura una ventina di minuti, ecco la prima per Hermoso. Un innesto che anestetizza di fatto il match, sapientemente controllato dai padroni di casa. La BayArena esulta per il 3-1 del Bayer Leverkusen, che risponde al Bayern e torna a -6. Hoffenheim sempre quartultimo con 18 punti, +4 sulla zona-playout.