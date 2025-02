Bundesliga: il Bayern rimonta, +11 momentaneo sul Leverkusen

La Premier League vola sempre più verso Liverpool, la Bundesliga invece si avvia verso Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco non sbaglia neanche nella 24a giornata, rimontando e sconfiggendo 3-1 lo Stoccarda: è +11 momentaneo sul Leverkusen, che i bavaresi sfideranno negli ottavi di Champions League. Kompany ritrova Palhinha tra i titolari, ma i suoi non hanno l'impeto giusto in avvio. Partono meglio i padroni di casa, che si costruiscono la prima chance con Vagnoman. Woltemade e Leweling mettono in crisi la difesa del Bayern, che risponde in ripartenza con Musiala. Al 34' ecco la rete del vantaggio, firmata proprio dall'ottimo Stoccarda che si era visto fino a quel momento: Vagnoman la mette dietro per Stiller, gran tiro e 1-0. Esulta Hoeneß, ma la sua gioia è effimera: dopo soli undici minuti ecco il pari di Olise, col movimento sul filo dell'offside e il pallone che buca Nübel. Il primo tempo si chiude sull'1-1 e la ripresa ci mostra ancora un buon impeto dei padroni di casa, con Undav a impegnare Neuer.