Bundesliga: il Bayern Monaco risponde alle rivali e vince in rimonta per 3-2 sul Wolfsburg

IN GERMANIA

Kompany inizia il suo cammino con un successo in trasferta. I Lupi ribaltano il risultato con la doppietta di Majer, poi vanno ko: decisivo Gnabry

© Getty Images Arriva col brivido la prima vittoria per Kompany in Bundesliga. Il suo Bayern Monaco sembra in pieno controllo dopo la rete di Musiala (20'), ma perde completamente la concentrazione nella ripresa e si fa rimontare dal Wolfsburg: Majer pareggia su rigore (47') e ribalta i giochi al 55'. Da qui ha inizio un'altra gara, nella quale i bavaresi attaccano con Müller e vincono 3-2: l'autogol di Kaminski (65') e il gol di Gnabry (82') valgono i tre punti.

WOLFSBURG-BAYERN 2-3

Thomas Müller non segna, ma è comunque decisivo per il Bayern Monaco: serve il suo ingresso per scuotere i bavaresi e propiziare il 3-2 in rimonta sul Wolfsburg. La prima di Vincent Kompany in Bundesliga è col 4-2-3-1 e una trequarti inedita: Gnabry, Musiala e il neoacquisto Olise alle spalle di Harry Kane. Controllano il gioco e comandano subito le operazioni i bavaresi, che impensieriscono il portiere rivale Grabara: bravo l'ex Copenhagen a salvare su Kane e Kimmich. La rete è nell'aria e arriva al 20', per merito di Sacha Boey: l'ex Galatasaray salta Kaminski e mette in mezzo per Musiala, che sigla l'1-0 da distanza ravvicinata. Si tratta della sua sesta rete contro il Wolfsburg, che rischia di crollare nei minuti finali sulla doppia chance per Gnabry. Si va al riposo sull'1-0 e il risultato cambia praticamente dopo pochi secondi: Boey stende Tiago Tomas ed è rigore, che viene trasformato da Lovro Majer per il pari. Il croato è scatenato nella ripresa e, dopo aver colpito il palo, sigla il 2-1 al 55': assist di Wimmer e tocco vincente alle spalle di Neuer. Rimonta completata per il Wolfsburg, che rischia subito sul tiro di Musiala (traversa) e viene raggiunto al 65'. Subito dopo l'ingresso di Thomas Müller, che diventa il recordman di presenze del Bayern (709), ecco il pari: Kane colpisce verso la rete e trova la deviazione di Kaminski, autogol e 2-2. Il finale è vibrante, col Wolfsburg che perde Lovro Majer per infortunio e si disunisce, subendo la sconfitta: Kane firma l'assist e Gnabry insacca all'82'. Finisce così, coi primi tre punti (sofferti) per il Bayern: Kompany risponde a Leverkusen e Dortmund, vittoriose venerdì e sabato.

ST. PAULI-HEIDENHEIM 0-2

Dopo essere stata la squadra rivelazione della scorsa annata, quando è riuscita a chiudere la sua prima stagione di sempre in Bundesliga con un clamoroso ottavo posto finale e una qualificazione in Conference League (giovedì 29 agosto giocherà il ritorno dei playoff contro l’Häcken, avendo vinto 2-1 l’andata in Svezia), l’Heidenheim inizia il campionato con una vittoria per 2-0 contro il neopromosso St. Pauli. Gli ospiti sono i primi a rendersi pericolosi con Beck al 4’: il suo tiro dal limite dell’area sfiora il palo e termina sul fondo. Dalla parte opposta è quindi Metcalfe a non sfruttare al meglio una buona occasione per portare il St. Pauli in vantaggio, con i padroni di casa che sciupano anche un’altra chance con Treu all’alba dell’intervallo. La partita si stappa quindi al 66’ e a passare avanti è l’Heidenheim: a portare gli ospiti sull’1-0 è Wanner, bravo a sfruttare l’invito in profondità di Pieringer. Il St. Pauli non riesce a reagire e all’82’ Schoppner chiude ogni discorso, firmando il 2-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Heidenheim inizia quindi la sua seconda stagione in Bundesliga trovando subito 3 punti, mentre è amaro il ritorno in massima serie del St. Pauli dopo tredici anni.