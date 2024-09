Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli mette a segno una doppietta con NYYC American Magic nella prima giornata di semifinali

LA GIORNATA

L'equipaggio guidato da Max Sirena ha dovuto faticare sugli statunitensi prendendosi il successo in entrambe le vittorie in programma, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset

Pronto riscatto per Luna Rossa Prada Pirelli nella prima giornata di semifinali della Louis Vuitton Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset. Il sindacato italiano ha sconfitto NYYC American Magic nelle due regate in programma. Nella prima gli italiani hanno dovuto compiere una rimonta mozzafiato dopo aver faticato in partenza e aver perso subito terreno rispetto agli statunitensi. Discorso opposto invece per il secondo appuntamento dove il sindacato tricolore ha gestito gran parte della competizione dovendosi però difendere nel finale dagli attacchi degli americani che si trovano ora sotto 2-0. Medesimo punteggio per INEOS Britannia che ha dominato le sfide con Alinghi Red Bull Racing e si avvicina alla finale del trofeo.

LA SITUAZIONE DOPO LA PRIMA GIORNATA: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI E INEOS BRITANNIA A PUNTEGGIO PIENO

Pronostici perfettamente rispettati per la prima giornata delle semifinali di Louis Vuitton Cup con Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia che hanno sconfitto per 2-0 NYYC American Magic e Alinghi Red Bull Racing mostrando subito la propria forza e presentandosi alla seconda giornata di gare con la possibilità di chiudere subito la questione qualificazione.

INEOS BRITANNIA "PASSEGGIA" CON ALINGHI RED BULL RACING E SI PORTA SUL 2-0

Seconda netta vittoria per INEOS Britannia che, dopo l'esordio vincente, ha conquistato nuovamente il successo con Alinghi Red Bull Racing mettendo in cassaforte il passaggio verso la finale. Nuovi pasticci per gli elvetici prima della partenza che ha visto gli svizzeri cadere dai foil e subire così una penalità, lasciando a INEOS Britannia la possibilità di scappare subito via. Il nuovo calo del vento ha portato gli svizzeri a faticare terribilmente subendo nuovamente un pesante distacco dagli inglesi che hanno guadagnato costantemente sino all'arrivo dove hanno tagliato il traguardo con 1'37" di distacco.

ALINGHI RED BULL RACING SCENDE DAI FOIL PRIMA DEL VIA FUORI DAL BOUNDARY E VIENE PENALIZZATA

Neanche il tempo di partire che Alinghi Red Bull Racing si ritrova con una penalità a causa di un problema che li ha fatti cadere dai foil finendo fuori dal boundary e consentendo a INEOS Britannia di partire subito davanti.

PRENDONO IL VOLO LE BARCHE, AL VIA LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Torna a crescere il vento con gli AC75 di INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing che prendono il volo e danno il via alla seconda regata.

CALA IL VENTO, RINVIATA LA SECONDA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Si abbassa il vento su Barcellona e questo costringe gli organizzatori a rinviare la regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing alle 16.18.

LUNA ROSSA BISSA IL SUCCESSO CON NYYC AMERICAN MAGIC E SI PORTA SUL 2-0

Luna Rossa Prada Pirelli sembra averci preso gusto e ha così sconfitto per la seconda volta consecutiva NYYC American Magic chiudendo la prima giornata di semifinale a punteggio pieno. Una prova condotta sì dagli italiani, ma che ha rischiato di fuggire negli ultimi metri a causa del calo di vento che ha favorito gli statunitensi, costretti però a passare al traguardo comunque alle spalle del sindacato italiano.

Partenza molto in anticipo per entrambe le imbarcazioni che hanno dovuto allungare la fase d'ingresso prima che NYYC American Magic passasse per prima costringendo ancora una volta Luna Rossa Prada Pirelli a virare per prima e perdere subito terreno. Il sindacato italiano ha dovuto quindi seguire a ridosso degli statunitensi che sul boundary di sinistra ha sfruttato tutta l'acqua a disposizione per entrare nel gate diretto, mentre Luna Rossa è stata costretta a virare una volta in più transitando con dieci secondi di ritardo.

All'ingresso del secondo cancello American Magic ha sbagliato la strambata cadendo dai foil a causa din un improvviso calo di vento permettendo a Luna Rossa di compiere il sorpasso. Ciò ha consentito ai ragazzi di Max Sirena di passare all'incrocio a mura dritte con precedenza a proprio favore e costringendo gli americani a poggiare e passare dietro, una situazione a favore del sindacato italiano che ha però scelto di passare dietro al secondo incrocio puntando a entrare direttamente nel terzo gate a differenza degli americani, frenati ancora una volta da una brutta virata. Ciò ha consentito all'equipaggio tricolore di passare a metà gara con venti secondi di vantaggio.

Lungo gli ultimi due lati American Magic ha provato a recuperare, però Lunga Rossa ha deciso di imporre le proprie traiettorie indipendentemente dagli avversari costringendoli piuttosto a commettere una serie di errori e prendersi quindi il secondo punto di giornata con 18 secondi di vantaggio.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI È PRONTA A FAR IL BIS CON NYYC AMERICAN MAGIC: ALLE 15.37 LA SECONDA REGATA

Tutto pronto per la seconda regata di giornata per Luna Rossa Prada Pirelli che cercherà di metter a segno il colpo del k.o. contro NYYC American Magic nella regata in programma alle 15.37.

INEOS BRITANNIA DOMINA LA PRIMA REGATA CON ALINGHI RED BULL RACING

Vittoria senz'appello per INEOS Britannia che ha conquistato subito il primo punto nelle sfide con Alinghi Red Bull Racing. L'equipaggio inglese ha dovuto far i conti con una buona partenza degli svizzeri che hanno tenuto duro soltanto lungo il primo lato prima di lasciare spazio agli inglesi che hanno dominato nettamente la scena.

Ottima partenza per Alinghi Red Bull Racing che ha preso subito la boa di destra e ha preso il largo a tutta velocità ritrovandosi davanti alla virata imposta dai britannici che si sono dovuti accodare nel primo tratto. Gli uomini di Ben Aislie si sono ritrovati nei rifiuti degli elvetici che hanno virato immediatamente dovendo porre un costante controllo per evitare di subire il sorpasso da parte dei britannici.

I ragazzi guidati da Silvio Arrivabene hanno quindi preferito sfruttare tutto il lato destro prima del primo cancello di bolina e passando con 11 secondi di vantaggio su INEOS che all'uscita ha recuperato tutto il distacco arrivando all'incrocio appaiati. Nonostante ciò l'imbarcazione inglese è apparsa nettamente più veloce compiendo il sorpasso definitivo e prendendo immediatamente un vantaggio che in breve tempo ha superato i 200 metri ed è divenuto di conseguenza incolmabile.

Con il passare dei lati il distacco si è ampliato costantemente complice anche un errore di Alinghi Red Bull Racing sul secondo lato di poppa che ha portato la barca a inabissarsi in acqua. Tutto ciò ha permesso a INEOS Britannia di volare verso la vittoria e portarsi così in vantaggio nel computo delle sfide.

RIPARTONO LE REGATA: INEOS BRITANNIA AFFRONTA ALINGHI RED BULL RACING

Ripartono le regate con i vincitori del Round Robin INEOS Britannia che ha scelto come sfidante gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing con l'obiettivo di conquistare il pass per la finale.

Esordio per cuori per Luna Rossa Prada Pirelli che ha conquistato la prima regata con NYYC American Magic dopo una rimonta mozzafiato. Il team italiano ha dovuto inseguire gli statunitensi per quattro dei sei lati in programma a causa di una partenza errata riuscendo però a portare a casa un punto prezioso in vista delle semifinali.

Partenza ideale per NYYC American Magic che ha costretto Luna Rossa Prada Pirelli a mettersi in scia degli avversari e perdere subito terreno per evitare di rimanere nei rifiuti dell'altra imbarcazione. Gli italiani sono stati quindi costretti a virare per primi venendo una prima volta "copiati" dagli statunitensi prima di prendere poi definitivamente il lato destro in solitaria.

Una mossa che non ha pagato non essendo in piena velocità e che ha costretto l'equipaggio tricolore a patire oltre 170 metri di distacco, uno svantaggio che si è ulteriormente ampliato lungo il primo lato a causa delle continue virate per prendere in controtempo gli statunitensi.

In vista del primo cancello Luna Rossa ha però recuperato parecchio terreno virando con soli tre secondi di ritardo e affrontando così a tutta velocità il lato di poppa dove in fase di incrocio American Magic ha mostrato di saper gestire meglio la situazione riprendendo nuovamente spazio passando al secondo cancello con venti secondi di ritardo.

I continui cambiamenti di vento hanno quindi sfavorito gli uomini di Max Sirena che ha provato a recuperare lungo il secondo lato di bolina con l'equipaggio tricolore che è transitato con sedici secondi di ritardo prima di un'incertezza del team a stelle e strisce all'uscita dal cancello che non ha però avuto conseguenze.

Sul secondo lato di poppa Luna Rossa ha ripreso velocità raggiungendo di fatto American Magic complice un nuovo problema in strambata transitando al quarto cancello di giornata con soli quattro secondi di ritardo prima di virare subito verso destra con l'obiettivo di poter compiere il sorpasso decisivo e presentarsi così all'incrocio davanti con la precedenza e poter finalmente decidere le traiettorie da compiere. Il secondo incrocio in vista del penultimo gate in programma ha visto il sindacato tricolore passare nettamente in vantaggio costringendo gli americani a sbagliare l'ingresso e compiere un'ulteriore virata che ha ribaltato la situazione con American Magic lontana 22 secondi.

A quel punto Luna Rossa non ha perso più nulla nonostante un tentativo di rimonta di NYYC American Magic chiudendo con 7 secondi di vantaggio e muovendo la classifica.

LE BARCHE PRENDONO IL VOLO, TUTTO PRONTO PER LA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Sistemati i problemi tecnici di NYYC American Magic, le barche hanno preso il volo dando così il via alla prima regata delle semifinali di Louis Vuitton Cup che vedranno gli statunitensi affrontare Luna Rossa Prada Pirelli.

PROBLEMI TECNICI PER NYYC AMERICAN MAGIC: RINVIATA LA REGATA CON LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Colpo di scena subito in apertura per NYYC American Magic che ha dovuto usufruire del rinvio della regata di quindici minuti per via di un problema tecnico. La sfida con Luna Rossa Prada Pirelli partirà quindi alle 14.25.

CONFERMATA LA SQUADRA PER LUNA ROSSA PRADA PIRELLI IN VISTA DELLE REGATE CON NYYC AMERICAN MAGIC

Tutto confermato anche in casa Luna Rossa Prada Pirelli dove alla guida rimarranno Francesco Bruni e James Spithill accompagnati dai trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei. Fra i cyclors confermati Nicholas Brezzi Villi, Bruno Rosetti e Cesare Gabbia così come la staffetta fra Emanuele Liuzzi e Luca Kirwan fra una regata e l'altra.

BUONE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SU BARCELLONA

Barcellona si è svegliata sotto uno splendido sole, l'ideale per aprire le semifinali della Louis Vuitton Cup. Oltre al bel tempo, a ridosso del porto catalano spira un vento fra i 7 e i 12 nodi che dovrebbe permettere alle imbarcazioni di regatare.