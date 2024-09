Un difetto di fabbrica ferma Luna Rossa contro Alinghi: la Giuria respinge il ricorso degli italiani

LOUIS VUITTON CUP

Il sindacato tricolore ha chiesto una revisione per quanto accaduto nell'ultima regata del Round Robin dopo aver individuato il problema in un software fornito da un'azienda esterna a tutti gli equipaggi al via

Il problema tecnico incontrato durante la regata con Alinghi Red Bull Racing continua a far discutere in casa Luna Rossa Prada Pirelli. L'equipaggio italiano era stato infatti squalificato dalla giuria per non esser entrata nel campo di regata entro due minuti prima dalla partenza come previsto dal regolamento complice un guasto al meccanismo che muove il braccio attaccato al foil e di conseguenza che consente alla barca di cambiare direzione. Constatato che quel problema è stato causato da un componente fornito da un ente terzo a tutti i team, Luna Rossa ha provato a chiedere una revisione della decisione subendo però un secco no da parte della Giuria.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli perde lo spareggio con INEOS Britannia e chiude il Round Robin al secondo posto Secondo quanto riportato dalla documentazione fornita dall'organizzazione, il sindacato tricolore avrebbe contestato la comparsa di un errore nel software FCS, fornito e progettato da ACE a tutte le squadre, che ha letteralmente impedito a Luna Rossa di muovere l'imbarcazione e poter gareggiare con gli svizzeri, finendo peraltro per affrontare lo spareggio perso con INEOS Britannia.

Difatti un problema causato da un difetto di fabbrica che ha causato inoltre un problema alla sicurezza delle imbarcazioni e degli spettatori posti attorno alla zona del porto in quanto l'AC75 è diventato improvvisamente ingovernabile perdendo ad alta velocità la rotta inizialmente prevista.

Vedi anche america's cup Luna Rossa Prada Pirelli approda alle semifinali di Louis Vuitton Cup: ecco la corsa verso la finalissima Queste motivazioni non sono state però prese in considerazione dalla Giuria che innanzitutto ha contattato il "Comitato di Misurazione", chiamato a segnalare eventuali gravi danni o lesioni alle imbarcazioni, senza però riportare nulla di nota. Considerata questa indicazione e non valutando come regolamento una "protesta" quella avanzata da Luna Rossa, ha respinto la richiesta del team italiano che ora cercherà di concentrarsi sulle semifinali al via il prossimo 12 settembre.