Luna Rossa Prada Pirelli pensa già alla Louis Vuitton Cup: "Abbiamo trovato un buon feeling"

Ultima giornata delle regate preliminari senza lieto fine per Luna Rossa Prada Pirelli che in finale si è dovuta arrendere ai defender di Emirates Team New Zealand. Il sindacato italiano ha lottato sino alla fine per conquistare il trofeo, tuttavia alcuni errori hanno costretto gli uomini di Max Sirena a fermarsi a un passo dalla vittoria. Un'occasione per migliorare le eventuali pecche in vista del Round Robin della Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 durante le regate dell'equipaggio tricolore oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.