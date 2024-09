Luna Rossa Prada Pirelli chiude la prima giornata delle finali con INEOS Britannia in pareggio 

LOUIS VUITTON CUP

Il sindacato italiano ha conquistato la prima prova, dovendosi però arrendere nella seconda ai britannici

Pomeriggio particolarmente lungo per i tifosi di Luna Rossa Prada Pirelli che ha aperto la giornata nel migliore dei modi. Ad aprire le danze ci hanno pensato Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone che hanno conquistato la prima storica finale di Youth America's Cup sconfiggendo gli americani di NYYC American Magic. Un successo che ha anticipato il momento del ritorno in acqua per il team senior che ha subito realizzato un'impresa con il vento forte dominando la prima regata delle finali di Louis Vuitton Cup. Seconda prova che ha visto invece il team inglese rifarsi aggiudicandosi la seconda regata e portando il computo in pareggio.

INEOS BRITANNIA VINCE LA SECONDA REGATA DELLE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP E RIPORTA IL COMPUTO IN PAREGGIO

Niente da fare in questo caso per Luna Rossa Prada Pirelli che deve arrendersi a INEOS Britannia nella seconda sfida delle finali di Louis Vuitton Cup a fronte di una regata dominata sin dall'inizio dagli inglesi.

Partenza questa volta praticamente eguale con Luna Rossa che ha dimostrato di esser leggermente più veloce in uno speed test rispondendo così alla virata degli inglesi e rimanendo sempre appaiati all'imbarcazione degli avversari. Gli uomini di Max Sirena hanno provato a sorprendere i britannici virando alle spalle, ma i ragazzi di Sir Ben Ainslie non si sono fatti sorprendere costringendo Luna Rossa a virare verso sinistra ed entrare nel primo cancello con sette secondi di ritardo.

Lungo il lato di poppa Luna Rossa ha però pagato nettamente la potenza di INEOS Britannia, in grado di sfruttare meglio il vento e soprattutto costringendo l'equipaggio tricolore a strambare per trovare un numero di nodi maggiore. Ciò ha consentito ai ragazzi di Checco Bruni di ridurre il distacco e presentarsi all'incrocio sul secondo lato di bolina con poco più di cento metri con INEOS Britannia che ha virato in prua al fine di infastidire Luna Rossa e costringerla a patire i rifiuti della barca inglese, ma ciò non ha bloccato il team italiano che è passato al terzo gate con sette secondi.

La situazione si è ripetuta nei lati successivi con Luna Rossa che ha provato a recuperare a bolina, tuttavia di poppa gli inglesi sono apparsi più preparati chiudendo così con ... secondi di vantaggio sul sindacato italiano.

CALA LEGGERMENTE IL VENTO, AL VIA LA SECONDA REGATA DELLE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP

Il vento torna ad abbassarsi a Barcellona consentendo così alle imbarcazioni di affrontare in sicurezza la seconda regata delle finali di Louis Vuitton Cup.

TROPPO VENTO A BARCELLONA, RINVIATA LA SECONDA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

A differenza di quanto visto nelle scorse settimane, l'organizzazione è costretta a rinviare la partenza della seconda regata delle finali di Louis Vuitton Cup a causa dell'eccesso di vento, superiore al limite dei 21 nodi, fissando il via di Luna Rossa Prada Pirelli alle 15.59.

TUTTO PRONTO PER LA SECONDA REGATA DELLE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI GIA' IN ACQUA

Tutto pronto per il secondo appuntamento delle finali di Louis Vuitton Cup con Luna Rossa Prada Pirelli che è già tornata in acqua per puntare ad allungare ulteriormente su INEOS Britannia.

YOUTH AMERICA'S CUP, LA GIOIA DI GRADONI: "ABBIAMO NAVIGATO MEGLIO DEGLI AVVERSARI"

Grande gioia in casa Luna Rossa Prada Pirelli che ha conquistato in mattinata la Youth America's Cup. I giovani italiani hanno conquistato la prima edizione della competizione Under 25 dominando la sfida con NYYC American Magic. "Appena abbiamo visto che hanno preso la penalità abbiamo seguito il nostro piano, abbiamo preso vantaggio e sono orgoglioso di tutto il team. È stata una settimana bellissima, sapevamo che c’erano avversari forti ma abbiamo navigato meglio di loro e siamo riusciti a vincere. Abbiamo lavorato duramente per questo: il risultato è arrivato, ringrazio gli allenatori - ha spiegato Marco Gradoni a cui si sono aggiunte le parole di Gianluigi Ugolini -. “Difficile esprimersi, non me ne rendo ancora conto, non so cosa dire. La giornata era difficile, noi avevamo un piano ben preciso e siamo riusciti ad attuarlo: grazie a tutti“.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI DOMINA CON IL VENTO FORTE E VINCE LA PRIMA REGATA DELLE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP

Le finali di Louis Vuitton Cup iniziano nel migliore dei modi per Luna Rossa Prada Pirelli che assesta un importante colpo alle aspettatitve di INEOS Britannia. Il sindacato italiano ha vinto nettamente la prima sfida con INEOS Britannia lanciandosi così nella corsa verso la 37a America's Cup.

Partenza subito positiva per Luna Rossa Prada Cirelli che, nonostante un ingresso ritardato sulla linea di partenza, è passata al comando costringendo INEOS Britannia a virare subito verso destra per evitare gli scarichi del sindacato italiano. Questo ha permesso a Luna Rossa di virare tranquillamente ed entrare in vantaggio nel primo cancello di bolina costringendo gli inglesi a manovrare sotto boa e toccare leggermente il mare. Lungo il primo lato di poppa la situazione è rimasta pressoché invariata con INEOS è transitata con undici secondi di ritardo annaspando però all'uscita e facendo cadere ancora una volta la poppa in mare, consentendo a Luna Rossa di allungare ulteriormente. Al termine del terzo lato di gara gli uomini di Max Sirena sono passati con venticinque secondi di vantaggio, un distacco che ha scatenato la potenza degli inglesi, bravi a recuperare durante il secondo lato di poppa e transitando a metà gara con diciotto secondi di ritardo.

INEOS Britannia ha dimostrato le difficoltà nel manovrare con il mare così forte e ciò ha portato Luna Rossa a chiudere il quinto lato di regata con trentasei secondi di vantaggio, potendo gestire ancora una volta la situazione lungo il terzo lato di poppa, ma soprattutto compiendo il minor numero di correzioni possibili. Nel corso dell'ultimo giro Luna Rossa ha confermato l'ottima tenuta lungo la direzione di bolina passando al penultimo gate con 42 secondi di vantaggio, un distacco che si è ulteriormente ampliato anche di poppa e ha permesso all'equipaggio tricolore di tagliare il traguardo con 46 secondi di vantaggio.

LE BARCHE SCENDONO IN ACQUA, TUTTO PRONTO PER LA PRIMA REGATA DELLE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP

Tutto pronto a Barcellona per la prima regata delle finali di Louis Vuitton Cup che vedrà Luna Rossa Prada Pirelli cercare la rivincita con INEOS Britannia dopo gli scontri del Round Robin.

ANTICIPATA LA PARTENZA: VIA PREVISTO IL VIA ALLE 14.15

L'organizzazione ha deciso di anticipare anche di cinque minuti la partenza della prima regata fra Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia con via fissato alle 14.15.

CAMBIA IL FORMAT DI GARA: AGGIUNTI DUE LATI VISTO IL VENTO ELEVATO

Complice il forte vento presente a Barcellona e la velocità elevata delle imbarcazioni, l'organizzazione di gara ha deciso di allungare a otto lati il campo di gara.

APPUNTAMENTO ALLE 14 SU ITALIA 1 PER LA FINALE DELLA LOUIS VUITTON CUP

Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a tornare in acqua con gli AC75 per le finali di Louis Vuitton Cup. L'equipaggio tricolore affronterà INEOS Britannia alle 14, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset.

YOUTH AMERICA'S CUP, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI VINCE LA PRIMA EDIZIONE

Luna Rossa Prada Pirelli può già festeggiare grazie al trionfo dei ragazzi del team Under 25. Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone hanno sconfitto in finale NYYC American Magic conquistando così la prima edizione della Youth America's Cup. Un successo che completa il grande lavoro svolto dai giovani azzurri che hanno completato un percorso pressoché immacolato e che dà grande fiducia al team senior in vista delle finali di Louis Vuitton Cup.

Luna Rossa subito in vantaggio grazie a una penalità inflitta agli statunitensi di American Magic che sono entrati nel campo di gara prima del limite dei 2'10" scattando quindi subito in ritardo. A quel punto l'equipaggio tricolore ha subito impostato le proprie traiettorie per coprire le mosse degli americani e puntando così ad andare direttamente alla prima boa, costringendo gli avversari a compiere più azioni e patire una "spanciata" proprio in vista del cancello.

All'inizio del primo lato di poppa gli americani hanno mostrato maggior difficoltà in manovra ritrovandosi così distanti oltre quattrocento metri, un distacco che è rimasto praticamente invariato al secondo cancello dove Luna Rossa è transitata con 32 secondi di vantaggio nonostante un piccolo errore nell'affrontare la boa.

Lungo il secondo lato di bolina gli italiani hanno fatto nettamente la differenza, riuscendo così a resistere rispetto alla rimonta di quello di poppa dove gli americani si sono dimostrati più veloci tanto da confermare il distacco a due terzi di gara. Gli statunitensi hanno però peccato nuovamente lungo il terzo lato di bolina compiendo una virata molto violenta che ha permesso Luna Rossa di gestire il vantaggio senza troppe difficoltà, anzi, ampliando ulteriormente il divario.Gradoni e colleghi si sono quindi lanciati veloci verso il cancello finale tagliando il traguardo con .. di vantaggio su NYYC American Magic.

LOUIS VUITTON CUP, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SI AFFIDA ALLA STAFFETTA DEI CYCLORS PER LA FINALE

Come visto negli ultimi appuntamenti di semifinale con NYYC American Magic, Luna Rossa Prada Pirelli presenterà una rivoluzione fra una regata e l'altra con INEOS Britannia. Nella finale di Louis Vuitton Cup, in onda a partire dalle 14 su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset, scenderanno prima in acqua in compagnia di Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini i due cyclors Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia. Nel secondo appuntamento di giornata quest'ultimi due saranno sostituiti da Luca Kirwan e Paolo Simion.

PRESENTATI GLI EQUIPAGGI PER LA YOUTH AMERICA'S CUP, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SI AFFIDA A MARCO GRADONI

Tutto pronto per la finale della Youth America's Cup che vedrà Luna Rossa Prada Pirelli affrontare NYYC American. L'equipaggio tricolore ha confermato gli uomini che hanno gareggiato sinora con Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini al timone e Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone come trimmer.

VENTO ELEVATO A BARCELLONA, CONDIZIONI IDEALI PER REGATARE

Bel tempo e condizioni di vento elevato a Barcellona che vedrà la giornata aprirsi con la finale della Youth America's Cup. Le gare dovrebbero svolgersi regolarmente con il via per la categoria giovanile fissato per le 12.20.