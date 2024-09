Louis Vuitton Cup: giornata da dimenticare per Luna Rossa Prada Pirelli, INEOS Britannia è la prima finalista

LA GIORNATA

L'equipaggio italiano ha rotto la randa nel corso della seconda regata di giornata dovendosi ritirare e subendo così la seconda sconfitta contro NYYC American Magic, in grado di portare il risultato sul 4-3

Quarta giornata da dimenticare per Luna Rossa Prada Pirelli che, nel corso delle semifinali di Louis Vuitton Cup, ha subito una doppia sconfitta. Nella prima regata l'AC75 tricolore è caduto dai foil all'ingresso del terzo gate a causa del poco vento finendo in seguito fuori dal campo di gara e venendo così squalificato. Ciò ha portato al secondo successo per NYYC American Magic che ha riaperto la corsa alla finale in vista della seconda prova di giornata dopo l'equipaggio italiano ha rotto il carrello della randa quando si trovava dovendosi ritirare e concedendo il terzo punto agli statunitensi che ora si trovano sul 4-3. Finale invece garantita per INEOS Britannia che, dopo aver subito la seconda sconfitta con Alinghi Red Bull Racing, ha chiuso la pratica conquistando il quinto punto ed eliminando definitivamente gli svizzeri.

IL COMPUTO DELLE REGATE: INEOS BRITANNIA VA IN FINALE, NYYC AMERICAN MAGIC RIMONTA

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic 4-3

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing 5-2 (inglesi in finale)

Nuovi problemi per Luna Rossa Prada Pirelli che ha dovuto ritirarsi ancora una volta a causa di un problema tecnico che ha bloccato la barca al quarto lato. La squadra era al comando della competizione nel momento in cui si è rotta la randa e ha così dovuto ritirarsi lasciando il successo ad American Magic che si porta sul 4-3.

Partenza pressoché parallela con gli equipaggi che hanno dovuto allungare gli spazi per evitare la penalità. L'equipaggio tricolore è stato quindi costretto subito a virare verso il lato di destra per evitare gli scarichi degli statunitensi e trovandosi così alle spalle degli americani che hanno potuto sfruttare il primo incrocio davanti. Con quella situazione Luna Rossa è riuscita a fare velocità riuscendo a passare davanti prima di virare verso l'ingresso al gate che ha visto nuovamente American Magic passare al comando con sei secondi di vantaggio.

Sul lato di poppa Luna Rossa ha ritrovato la giusta pressione per andare a riprendere gli avversari e passare all'incrocio davanti a NYYC American Magic, una situazione che si è ribaltata completamente verso il passaggio al secondo gate dove gli Yankees sono passati al comando con quattro secondi di vantaggio. La direzione scelta dagli americani non è apparsa però favorevole visto l'andamento del vento ha favorito Luna Rossa che ha ripreso la corsa verso il successo e costringendo American Magic a cambiare traiettoria per evitare gli scarichi degli italiani.

La manovra degli uomini di Max Sirena hanno fatto rimbalzare gli statunitensi sul lato con maggior pressione consentendogli di rientrare in corsa, ma non per passare davanti a metà gara dove Luna Rossa è riuscita a prendere per prima la boa obbligando gli avversari a fare più strada e transitare con otto secondi di ritardo. Un'onda lungo il quarto lato ha portato Luna Rossa a impattare pesantemente sul mare e rompere la randa, perdendo così la regata e permettendo agli americani di avvicinarsi al pareggio.

CAMBIO IN CASA LUNA ROSSA: ENTRA LUCA KIRWAN, ESORDIO PER PAOLO SIMION

Come previsto già per la giornata di lunedì, fra i cyclor entra Luca Kirwan al posto di Emanuele Liuzzi, mentre c'è il debutto assoluto di Paolo Simion, alla prima regata in carriera nella sfida contro NYYC American Magic, al via alle 16.33.

INEOS BRITANNIA SI RIPRENDE E SCONFIGGE ALINGHI RED BULL RACING: E' LA PRIMA FINALISTA DELLA LOUIS VUITTON CUP

Dopo aver sofferto a lungo con poco vento, INEOS Britannia è riuscita a conquistare il quinto punto e diventare così la prima finalista della Louis Vuitton Cup. L'equipaggio inglese ha sconfitto nella terza regata di giornata Alinghi Red Bull Racing garantendosi così il pass in attesa di scoprire l'esito della sfida fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic.

Subito errore in fase di pre-partenza per INEOS Britannia che si è presentata nel box di pre-regata in netto anticipo subendo una penalità di scontare al via della gara. Gli svizzeri sono partiti inoltre meglio prendendo subito il lato sinistro non trovando vento subendo così il sorpasso in virata da parte dei britannici. Un andamento che ha permesso a INEOS di entrare diretti al primo cancello e passare nettamente in vantaggio rispetto ad Alinghi, distante venticinque secondi.

Nonostante qualche imprecisione in manovra, INEOS Britannia ha però gestito il vantaggio sul primo lato di poppa transitando al secondo cancello con oltre trenta secondi di vantaggio. Un successo che in questo caso non è più stato insidiato da parte degli elvetici che hanno quindi chiuso la propria partecipazione alla Louis Vuitton Cup inabissandosi a ridosso del quinto cancello.

RISALE IL VENTO, PARTE LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Torna il vento a Barcellona consentendo così agli organizzatori di far partire la regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing.

MANCA IL VENTO A BARCELLONA, RINVIATA LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Cala nuovamente il vento a Barcellona costringendo gli organizzatori a spostare l'orario di partenza della regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing alle 15.37.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SQUALIFICATA, SECONDO PUNTO PER AMERICAN MAGIC

Brutto errore per Luna Rossa Prada Pirelli che ha sbagliato con poco vento all'ingresso del terzo gate e cadendo così giù dai foil. Ciò ha lasciato spazio a NYYC American Magic che, nonostante le difficoltà a muoversi, è riuscita a ritornare in volo e conquistare il secondo punto, mentre il sindacato italiano è finito fuori dal campo di gara venendo squalificata.

Partenza decisamente migliore per NYYC American Magic che si è messa davanti nelle fasi di pre-gara a Luna Rossa Prada Pirelli puntando subito verso il lato di destra. Gli uomini di Max Sirena hanno però virato subito verso sinistra trovando la traiettoria giusta complice una maggior presenza di vento e compiendo dopo pochi metri il contro-sorpasso costringendo gli americani a inseguire gli avversari. Un distacco che è cresciuto complice un'ulteriore virata per entrare nel primo cancello per American Magic, tuttavia il vento è calato improvvisamente all'uscita costringendo Luna Rossa a cambiare rotta e a subire un nuovo sorpasso.

Le barche si sono quindi dovute muovere quasi in perpendicolare sul percorso di regata con le imbarcazioni che hanno faticato a rimanere in volo durante le strambate tanto da portare American Magic a finire in acqua in vista del secondo gate. Proprio per questo motivo Luna Rossa ha preferito strambare uscendo però dai boundaries e subendo così una penalità che li ha costretti a perdere parte del vantaggio che avrebbe consentito di ottenere la situazione.

American Magic è rimasta però in acqua permettendo quindi a Luna Rossa di superare e volare quindi verso il secondo gate nonostante le grandi difficoltà di muoversi da parte di entrambe gli AC75 sul campo di gara. Nel frattempo American Magic è riuscita a ridecollare provando a rientrare rapidamente su Luna Rossa complice anche un errore di valutazione all'ingresso del secondo cancello dove sono passati pari merito.

Lungo il terzo lato Luna Rossa ha provato a tenere testa ad American Magic, ma c'è stato un errore nell'ingresso alla boa finendo in acqua e non riuscendo più a riprendere il volo. Gli americani sono quindi volati nettamente in testa, tuttavia all'uscita del cancello hanno perso pure loro il volo e portando entrambe le imbarcazioni a muoversi molto lentamente. Gli statunitensi sono quindi riusciti a risalire sui foil e hanno così conquistato il secondo punto in classifica, mentre Luna Rossa è uscita dal campo di gara venendo squalificati.

RIDOTTO A QUATTRO LATI LA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Complice l'assenza di vento, l'organizzazione ha deciso di ridurre a quattro lati la regata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic.

TUTTO CONFERMATO PER L'EQUIPAGGIO DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Nessuna novità in casa Luna Rossa Prada Pirelli per la regata con NYYC American Magic con Francesco Bruni e James Spithill che saranno chiamati a guidare l'equipaggio in quella che potrebbe diventare la prova decisiva per l'accesso in finale.

INEOS BRITANNIA CADE ANCORA DAI FOIL E CONCEDE LA SECONDA VITTORIA AD ALINGHI RED BULL RACING

Nuovo colpo di scena alla Louis Vuitton Cup con Alinghi Red Bull Racing che si è aggiudicato la prima regata in programma e ha riaperto la corsa alla finale. La squadra svizzera ha dominato la prova costringendo gli avversari a commettere nuovi errori soprattutto in presenza di onda portando così il computo sul 4-2 per gli inglesi.

Partenza migliore per Alinghi Red Bull Racing che ha costretto INEOS Britannia a rincorrere per evitare di incappare in qualsiasi penalità. Gli svizzeri hanno però sbagliato subito la prima virata cadendo leggermente dai foil e lasciando così spazio a INEOS Britannia che ha provato subito a fuggire via complice un vento attorno ai 10 nodi. L'impresa non è riuscita complice una mossa improvvisa compiuta dagli elvetici che gli hanno consentito di rientrare in gioco all'ingresso del primo cancello dove gli inglesi sono passati con sei secondi di vantaggio.

Un gap che si è ridotto immediatamente all'uscita e che ha visto addirittura il sorpasso complice un'incertezza che ha permesso Alinghi di prendere il comando delle operazioni lungo il primo lato di poppa e soprattutto dominare complice la forza della barca svizzera in velocità e transitare a un terzo di gara con 1'01" di vantaggio. Un ritardo che INEOS Britannia ha provato a chiudere sul secondo lato di bolina non riuscendoci, anzi, subendo nuovamente la potenza di Alinghi proprio lungo il secondo lato di poppa, chiuso con 1'25" di distacco.

In vista del penultimo cancello INEOS Britannia è scesa dai foil affrontando così l'ingresso nella boa con grande difficoltà e cedendo di fatto la vittoria a Alinghi che riapre la corsa alla finale.

VENTO ATTORNO AI 10 NODI, AL VIA LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Il vento non è particolarmente forte su Barcellona, ma sufficiente per permettere a INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing di prendere il volo e dare così vita alla prima regata di giornata.

VENTO DEBOLE A BARCELLONA, NUOVO RISCHIO RINVII

Vento ancora al limite a Barcellona dove le previsioni parlano di brezza fra i 6 e i 10 nodi, vicina al minimo previsto attorno ai 6,5 nodi