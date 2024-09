Louis Vuitton Cup: American Magic e Alinghi vincono la quinta regata, finale rimandata per INEOS Britannia e Luna Rossa

LA DIRETTA

L'equipaggio italiano dovrà cercare di conquistare la sesta regata per accedere alla fase finale, in programma nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre

La finale di Louis Vuitton Cup appare ormai a un passo, ma Luna Rossa Prada Pirelli deve ancora chiudere il conto per esser certa di giocarsi il posto di sfidante di Emirates Team New Zealand nella 37a America's Cup. L'equipaggio italiano è chiamato a ottenere il quinto successo con NYYC American Magic nel corso delle regate andate in scena nel pomeriggio di lunedì 16 settembre, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset. Un appuntamento che è stato rinviato a causa della sconfitta subita nella prima regata di giornata così come accaduto per INEOS Britannia con Alinghi Red Bull Racing costringendo entrambe gli equipaggi al sesto appuntamento.

IL COMPUTO DELLE SEMIFINALI DI LOUIS VUITTON CUP

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic 4-1

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing 4-1

NIENTE VENTO, RINVIATE LE ULTIME DUE REGATE

Niente vento su Barcellona, una situazione che ha costretto ufficialmente l'organizzazione a rinviare il sesto appuntamento con le semifinali con ogni probabilità alla giornata di mercoledì 18 settembre.

NUOVO RINVIO DELLA DEADLINE: PARTENZA ENTRO LE 17.15

Ulteriore spostamento delle eventuali partenze entro le 17.15 con la regata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic di fatto già rinviato alla giornata di martedì 17 settembre.

SI VA VERSO IL RINVIO: DEADLINE FISSATA PER LE 16.55

In caso di rinvio oltre le 16.55, l'organizzazione ha confermato la decisione di fermare le regate e rimandare tutto alla giornata di martedì 17 settembre.

PROBLEMI CON IL VENTO, RINVIATA LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Ancora problemi con il vento a Barcellona dove l'organizzazione è costretta a rinviare fino alle 16.55 la regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing.

Niente da fare nemmeno per Luna Rossa Prada Pirelli che dovrà passare alla sesta regata per portarsi a casa il pass per la finale. La squadra italiana è stata sconfitta da NYYC American Magic a causa di un errore di manovra degli uomini di Max Sirena che sono entrati troppo stretti alla quarta boa perdendo il volo e cedendo la vittoria agli americani.

Partenza pressoché appaiata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic dopo che entrambe sono arrivate in anticipo sulla linea di partenza dovendo così rientrare nella zona di pre-regata. Lungo il lato di bolina l'equipaggio tricolore è apparso più veloce prendendo subito spazio e imponendo quindi le proprie traiettorie, soprattutto verso l'ingresso nel gate dove Luna Rossa è passata con diciassette secondi di ritardo.

Un distacco che è rimasto invariato lungo il lato di poppa, ma che si è annullato lungo il terzo lato dove Luna Rossa è stata costretta a passare all'incrocio alle spalle subendo anche una penalità che aveva avvantaggiato gli americani. Gli uomini di Max Sirena hanno però gestito al meglio la situazione riportandosi davanti prima di un nuovo incrocio dove la barca italiana è passata davanti, ma incorrendo nuovamente in una penalità. La situazione ha portato l'accesso al gate praticamente appaiati, con tre secondi di vantaggio per American Magic che ha visto perdere tutto il vantaggio. Al quarto cancello Luna Rossa ha infatti provato a entrare in boa in maniera più stretta cadendo però così dai foil e lasciando la vittoria a American Magic allungando così la sfida verso la finale.

SALE IL VENTO A BARCELLONA, PARTE LA REGATA FRA LUNA ROSSA PRADA PIRELLI E NYYC AMERICAN MAGIC

Migliorano le condizioni meteorologiche su Barcellona consentendo alle barche di alzarsi nuovamente in volo e dare così il via alle 15.36 alla regata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American, decisiva per l'accesso in finale.

VENTO ASSENTE, RINVIATA LA REGATA FRA LUNA ROSSA PRADA PIRELLI E NYYC AMERICAN MAGIC

Continua a mancare il vento a Barcellona costringendo gli organizzatori a rinviare anche la partenza della regata di Luna Rossa Prada Pirelli che cercherà di conquistare il punto con NYYC American Magic per passare in finale della Louis Vuitton Cup. Appuntamento fissato alle 15.36.

ALINGHI RED BULL RACING VINCE LA REGATA SENZA VENTO E RIMANDA L'APPUNTAMENTO CON LA FINALE PER INEOS BRITANNIA

Sarà necessario attendere ancora per vedere INEOS Britannia in finale. La squadra britannica è stata sconfitta nella quinta regata da Alinghi Red Bull Racing che si è preso il punto della bandiera in una regata surreale, dovuta all'assenza di vento che ha messo in crisi entrambe le imbarcazioni, impossibilitate a volare sul pelo dell'acqua.

Subito penalità per Alinghi Red Bull Racing che ha anticipato di pochi secondi l'ingresso nel campo di gara dovendo così lasciare spazio a INEOS Britannia senza però perdere eccessivamente, anzi, riportandosi subito a ridosso degli inglesi. Una situazione che si è prontamente ribaltata a causa delle diverse virate imposte da INEOS Britannia che ha costretto gli svizzeri a rallentare e perdere costantemente terreno transitando al primo cancello con 17 secondi di ritardo.

L'assenza di vento ha ampliato ulteriormente il divario lanciando INEOS Britannia, per lo meno sino all'uscita del secondo gate quando l'AC75 guidato da Ben Ainslie è sceso dai foil fermandosi di fatto in mezzo al campo di regata e subendo il sorpasso da parte di Alinghi Red Bull Racing prima di tornare a volare. Una situazione che si è ripetuta poco dopo consentendo agli elvetici di volare verso la prima vittoria in semifinale, una sorpresa frutto delle condizioni meteorologiche. Nonostante la riduzione del campo di regata, in vista del quarto cancello Alinghi è caduta anch'essa dai foil portando di fatto entrambe le barche a cadere in acqua e faticare a rialzarsi. Con grande fatica l'equipaggio elvetico è quindi riuscito a tagliare il traguardo e portarsi a casa un punto fondamentale.

MANCA IL VENTO, ARRIVO DELLA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING FISSATO AL TERMINE DEL QUINTO LATO

Manca il vento su Barcellona costringendo gli organizzatori a fissare l'arrivo della regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing al termine del quinto lato.

BARCHE IN VOLO, PARTE LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Il vento va oltre i limiti minimi previsti a Barcellona e inizia quindi la prima regata di giornata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing con i britannici che cercheranno di conquistare il punto decisivo per accedere in finale.

CALA IL VENTO SU BARCELLONA, RINVIATA LA REGATA FRA INEOS BRITANNIA E ALINGHI RED BULL RACING

Si fanno già sentire i problemi con il vento per Louis Vuitton Cup che si presenta in partenza attorno ai 5,9 nodi, sotto i limiti previsti, costringendo gli organizzatori a spostare la partenza della regata fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing alle 14.20.

NOVITÀ IN CASA LUNA ROSSA: ESORDIO ASSOLUTO PER PAOLO SIMION

Cambio nel settore cyclor per Luna Rossa Prada Pirelli che in vista delle sfide con NYYC American Magic compirà una doppia sostituzione. Se nella quinta prova scenderanno in acqua Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia come visto sinora, in caso di sesta regata non entrerà in scena soltanto Luca Kirwan come da tradizione, ma anche Paolo Simion, all'esordio assoluto nella competizione.

VENTO DEBOLE A BARCELLONA, RISCHIO RINVIO PER LE SEMIFINALI

Vento particolarmente debole su Barcellona dove l'organizzazione sta valutando come impostare la terza giornata di semifinali. A ridosso del porto catalano la ventilazione è fissata fra i 6 e i 9 nodi, a ridosso del limite previsto dei 6,5 nodi.