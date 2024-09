Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli cerca la finale con NYYC American Magic

IL CALENDARIO DI MERCOLEDI'

L'equipaggio tricolore proverà a conquistare il pass per la sfida decisiva nel corso della sesta regata, in programma nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre e in onda su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

La Louis Vuitton Cup torna dopo i rinvii causati dal vento e lo fa con il secondo match point per Luna Rossa Prada Pirelli che cercherà di aggiudicarsi l'accesso alla finale nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre. L'equipaggio tricolore ha dovuto arrendersi nella quinta regata delle semifinali a NYYC American Magic e ora sarà chiamata a un pronto riscatto per chiudere la pratica senza ulteriori patemi d'animo.

L'appuntamento è quindi fissato per le 14.45 quando il team presieduto da Patrizio Bertelli affronterà il sindacato statunitense con l'obiettivo di prendere quel punto che manca per avere l'aritmetica certezza di partecipare alla sfida per il trofeo. Qualora ciò non dovesse accadere, tutto verrebbe rimandato alle 15.55 quando andrebbe in scena la regata numero 7, destinata a chiudere la giornata di gare.

Nelle stesse condizioni di Luna Rossa si è ritrovata anche INEOS Britannia, sconfitta per la prima volta da Alinghi Red Bull Racing complice condizioni di vento particolarmente complicate. La squadra inglese avrà quindi una chance di accedere alla finale già nella prima regata in programma alle 14.10. Nel caso in cui gli svizzeri dovessero far segnare il secondo punto, l'appuntamento sarebbe rimandato alle 15.20.