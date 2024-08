AMERICA'S CUP

Checco Bruni carica Luna Rossa Prada Pirelli in vista della finale preliminare con Emirates Team New Zealand: “Abbiamo fatto le scelte giuste”

Il sindacato italiano affronterà nel pomeriggio di domenica 25 agosto i Defender in una regata in onda su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset

di Marco Cangelli

A

A

A