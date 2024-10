Louis Vuitton allontana l'America's Cup dall'Arabia Saudita: "Ci piacerebbe rifarla in Europa"

"Se la Coppa restasse in Europa sarei più contento perché comunque qui c'è una tradizione, c'è un'autenticità che probabilmente altrove è difficile da trovare. Alla fine vedremo che fare. In Arabia abbiamo visto di recente il 6 Kings Slam di tennis a Riad, nel calcio Ronaldo e il mio amico tecnico Stefano Pioli, dunque… - ha spiegato Pietro Beccari, Ceo e presidente di Louis Vuitton in un'intervista a La Stampa -. Sinceramente non so dove andrà l'America's Cup. Cominciamo a discuterne adesso che hanno vinto. Diversi tycoon mi hanno cercato, chiamato per parlare di questo. Queste persone sono quelle che poi parteciperanno come altri e quindi vedremo un po’ cosa mi suggeriranno. Sento voci ancora su Barcellona, ma anche Valencia".