America's Cup E-Series, il neozelandese Booshify si qualifica alla Grand Final

Il giovane oceanico ha vinto la sesta America's Cup e-Series Qualifier strappando il pass per l'appuntamento decisivo in programma a Barcellona

© Ufficio Stampa Non poteva mancare la Nuova Zelanda alla Grand Final delle America's Cup E-Series. La competizione online che vede sfidarsi i migliori giocatori del mondo simulando delle regate con le imbarcazioni dell'America's Cup ha visto il successo di Booshify nel sesto round della fase di qualificazione strappando così il pass per la fase decisiva in programma a Barcellona. Nonostante sia arrivata soltanto una vittoria nell'ultima gara, il 19enne oceanico ha dimostrato una grande costanza ottenendo un quinto, due secondi e un terzo posto, ma soprattutto distanziando di oltre venti punti il secondo classificato.

Vedi anche america's cup AC Sailing e-Series, il neozelandese Liam Dimock vince il turno di qualificazione e vola a Barcellona per il gran finale Un distacco che non si è mai visto nelle fasi di qualificazione e che lo accredita fra i favoriti per il titolo finale. Booshify ha dovuto affrontare cinque turni prima di garantirsi definitivamente l'accesso decisivo che lo vedrà affrontarsi con il connazionale eSailingCentral. "Mi stavo divertendo, specialmente nell'ultima poppa dove ero un po' nervoso, ho messo giù la tavola presto e ho pensato che avrei rovinato tutto, ma sono riuscito a superare tutto e a salpare, quindi ero piuttosto contento - ha spiegato il giovane Kiwi -. Sono molto eccitato. È stata una lunga fatica per le ultime sei settimane, cercando di arrivare a tutte le finali, e facendo tutto il lavoro e tutto il resto: sono contento che abbia dato i suoi frutti".

Ora la testa è riposta alla Gran Final dove Booshify vede ancora una volta la Nuova Zelanda in corso per conquistare la vittoria decisiva: "Direi che Liam, eSailingCentral, è probabilmente quello che si potrebbe definire il favorito. È sempre così veloce. Mi ha insegnato tutto con questo gioco, quindi devo dire lui".