AC Sailing e-Series, il neozelandese Liam Dimock vince il turno di qualificazione e vola a Barcellona per il gran finale

AMERICA'S CUP

Il 14enne oceanico ha conquistato la competizione preliminare online affiancata alla storica kermesse velistica

© Ufficio Stampa Mentre i colleghi si sfidavano nelle acque di Barcellona per conquistare la vittoria nelle regate preliminari, Liam Dimock conquistava il pass all'AC Sailing e-Series Grand Final. Il 14enne neozelandese si è imposto nell'America's Cup Sailing e-Series Regatta Qualifier confermandosi un fenomeno al simulatore e tenendo alto la bandiera oceanica.

Il giovane "kiwi" ha totalizzato 105 punti al timone di "ESailingCentral" dopo cinque regate precedendo di quattro lunghezze il danese Lukas e garantendosi l'accesso alla Grand Final in programma il prossimo 28 settembre nella città catalana.

"Sono entusiasta. Onestamente non pensavo di vincere, pensavo che Lukas ce l'avesse fatta. Significa tutto, essendo quel ragazzino di 14 anni che esce dalla sua cameretta, un piccolo laptop, la vela fa parte della mia vita e ho lavorato per cercare di uscire dalla Nuova Zelanda e vedere il mondo reale. Questo è tutto per me. È pazzesco. Non ci posso credere! - ha spiegato Dimok parlando della tattica di gara -. Andiamo, vediamo cosa succede, senza pensare ai risultati, niente caccia, niente match-race e ho detto semplicemente navighiamo come navigo di solito, e ci sono riuscito!".

Grande entusiasmo anche per il padre di Liam che ha seguito nervosamente "Helmet Boy" nel corso dell'ultima regata virtuale: "Non appena è uscito il gioco, ci è entrato subito... Significa tantissimo per Liam e siamo super emozionati per lui. Ha dedicato un sacco di ore, la mattina, dopo la scuola, ma che opportunità per lui!".