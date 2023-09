America's Cup, imbarcazioni pronte alle prime regate preliminari: esclusiva in chiaro sul 20

AMERICA'S CUP

La strada verso la 37esima edizione della competizione comincia il 14 settembre da Vilanova i La Geltrú

America's Cup, le imbarcazioni pronte per la prima regata preliminare





© ufficio-stampa 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È iniziato il conto alla rovescia verso la 37esima edizione dell'America's Cup, che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset. La prima regata preliminare si terrà a Vilanova i La Geltrú: le prove di regata scatteranno giovedì 14 settembre, mentre le regate vere e proprie inizieranno venerdì 15 e proseguiranno fino alla finale decisiva del match-race domenica 17 settembre. Andranno dunque in scena per tre giorni di fila, tra le 15.30 e le 17, e verranno trasmesse su canale 20 e in streaming Sportmediaset.it. Ecco come vi arrivano le squadre.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

I Kiwi sono stati molto costanti nelle prove di gara a Barcellona, con una squadra affiatata che confida nel loro processo. Apparentemente preferendo le partenze a metà linea e poi esercitando pressione sulle barche sopravvento con la loro modalità alta e la guida bassa, Peter Burling e Nathan Outteridge hanno dimostrato di essere sicuri favoriti una volta davanti, mentre sono determinati inseguitori quando sono dietro. In qualità di difensori dell’America’s Cup e con molto tempo in acqua, sono la squadra che ha sempre un obiettivo sulle spalle e c’è la sensazione che diversi team stiano rapidamente colmando il divario. Sarà interessante vedere come andranno a Vilanova.

INEOS BRITANNIA

Luke Parkinson lo ha detto chiaramente quando ha spiegato che il team non ha regatato abbastanza con l'AC40 e che per il Challenger of Record ci sono stati alcuni giorni difficili di regate di prova. La partenza di Ben Ainslie è stata di prim'ordine, ma la scarsa esecuzione delle manovre, in particolare sottovento, gli è costata cara. Tuttavia, questa è una squadra con coach eccellenti, che imparano velocemente e non c'è vista più pericolosa nel mondo della vela di Ben Ainslie con le spalle al muro. Giles Scott è un velista super veloce con molta esperienza ai massimi livelli di foiling, mentre il team ha molta esperienza da richiamare a Vilanova in termini di trimmer. Potrebbero essere la sorpresa.

NYYC AMERICAN MAGIC

Gli americani hanno scelto di saltare i primi giorni della recente regata di prove, preferendo completare il loro programma di test di aerodinamica e foil, ma quando sono arrivati ​​sul campo di regata, sono stati sensazionali. Questa è, senza dubbio, la squadra da battere con Tom Slingsby, medaglia d'oro olimpica e Paul Goodison, tre volte campione del mondo International Moth, agli occhi di tutto il mondo la migliore coppia in questo ciclo di Coppa America. Capaci di navigare di bolina con un'andatura super bassa, la loro brillantezza si riflette nelle andature portanti con un ritmo implacabile e un assetto superbo. American Magic sembra davvero il team su cui scommettere, con così tante ore di pratica alle spalle la messa a punto di due barche nell'AC40. La loro tecnica in tutte le condizioni è impressionante. La scelta di molti per la vittoria a Vilanova.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Luna Rossa Prada Pirelli è il team che tutti osservano da vicino e con attenzione. Non avendo paura di guidare modalità molto diverse dagli altri, gli italiani hanno un programma per ogni scenario e, a volte, hanno mostrato un'incredibile velocità della barca. La loro partenza è stata tutto-o-niente e quando commettono un errore si affrettano a provare un'altra tattica. Francesco Bruni è un contraltare perfetto per il genio volubile e la vera competitività di Jimmy Spithill, mentre il loro team di controllo di volo composto da Vittorio Bissaro e Andrea Tesei è senza dubbio il migliore del settore. Se gli italiani riuscissero a mettere insieme dei risultati costanti nella fase iniziale potrebbero facilmente raggiungere la finale del match-race.

ALINGHI RED BULL RACING

Il toro sta caricando. Arnaud Psarofaghis e Maxime Bachelin hanno formato una partnership dinamica, radicata in una progressione costante, e Alinghi Red Bull Racing ha sorpreso nelle regate di prova. Gli svizzeri si sentono sempre più a loro agio nel correre in testa quando sono davanti, mentre la loro tenacia nel reagire quando sono dietro è impressionante. La gestione della barca è ancora un lavoro in corso, ma il team ha fatto grandi progressi nelle andature portanti per competere e battere i team più affermati. La partenza è stata generalmente ottima e loro sono una squadra che tutti guardano sul campo di regata. Riusciranno gli svizzeri ad arrivare in finale? Questa è la grande domanda e i primi risultati a Vilanova saranno cruciali per le loro possibilità complessive di regata.

ORIENT EXPRESS RACING TEAM

Dopo aver preso in consegna il loro AC40 proprio il mese scorso, i francesi si stanno avvicinando metodicamente alla regata preliminare con "umiltà" secondo il loro coach Thierry Douillard, ma hanno mostrato i primi segni di essere più che capaci di vincere gare e collezionare scalpi. I francesi sono velisti brillanti, su questo non ci sono dubbi, e Quentin Delapierre e Kevin Pepponet stanno formando un formidabile pozzetto. Se riusciranno a lottare per il titolo a Vilanova è una domanda ardua con così poco tempo nell'AC40 rispetto alle squadre più affermate, ma si comporteranno bene e potrebbero facilmente ottenere vittorie di gare memorabili e che stimoleranno il morale.