America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli e UNESCO presentano la nuova partnership per la tutela degli oceani

VELA

La squadra applicherà i loghi dell'ente e del progetto educativo SEA BEYOND sugli scafi delle imbarcazioni

© Ufficio Stampa Gli oceani non sono soltanto un dono della natura, ma anche un patrimonio di tutti da tutelare con delle azioni ad hoc. Lo sanno bene i membri di Luna Rossa Prada Pirelli che hanno presentato a Venezia una nuova partnership con UNESCO. L'occasione per mostrare il nuovo accordo è stata la prima Ocean Literacy World Conference in corso nella città lagunare e che ha visto l'equipaggio tricolore annunciare la presenza dei loghi dell'ente e del progetto educativo SEA BEYOND sugli scafi delle imbarcazioni.

"Sono profondamente orgoglioso di dare avvio a questa collaborazione. Sapere che il nostro team e la nostra barca sono stati scelti per diffondere a livello globale al fianco di UNESCO l’educazione all’oceano e la tutela dell’ambiente marino, è un grande onore e ci impegneremo per esserne degni - ha spiegato lo skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli Max Sirena a cui si sono aggiunte le parole del direttore generale di UNESCO Audrey Azoulay -. Attraverso Luna Rossa Prada Pirelli, è la tutela dell’oceano che partecipa alla Coppa America. È inoltre un’occasione magnifica per rafforzare il partenariato tra UNESCO e il Gruppo Prada per l’educazione all’oceano".

La scelta di avviare questa partnership con Luna Rossa Prada Pirelli rientra in un progetto a lungo termine di UNESCO che, attraverso la vela, si è concentrata sul sostegno e l'osservazione dell’oceano, coinvolgendo negli anni anche i velisti della Barcelona World Race, della Ocean Race e del Vendée Globe.