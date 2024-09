Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli compie l'impresa con Emirates Team New Zealand prima del temporale 

LA GIORNATA

L'imbarcazione italiana ha sconfitto i Defender prima dell'interruzione a causa del maltempo che si è abbattuto sulle acque di Barcellona

Luna Rossa Prada Pirelli torna in acqua e mette a segno subito una grande impresa. L'equipaggio italiano ha sconfitto Emirates Team New Zealand per la prima regata del 2° Round Robin di Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. Il sindacato italiano ha messo in difficoltà i Defender dell'America's Cup in partenza avvantaggiandosi nettamente e fermandosi a causa del ritiro degli avversari poco prima dello stop imposto dall'organizzazione a causa di un forte temporale che si è abbattuto su Barcellona.

SPAREGGIO FRA ALINGHI RED BULL RACING E ORIENT EXPRESS IN CASO DI PUNTEGGIO ATTUALE

Qualora dovesse mantenersi uguale il posizionamento in classifica fra Alinghi Red Bull Racing e Orient Express, appaiate a un punto con una vittoria ciascuna nello scontro diretto, l'organizzazione ha annunciato che vi sarà uno spareggio per decidere chi possa rimanere in corsa per la Louis Vuitton Cup. Lo stesso varrà anche qualora dovessero arrivare appaiate in testa due squadre.

TEMPORALE SU BARCELLONA, STOP ALLE REGATE A CAUSA DEI FULMINI

Il maltempo si abbatte su Barcellona con i fulmini che stanno colpendo il campo di gara e, a causa dei rischi che potrebbero incorrere le imbarcazioni, l'organizzazione ha deciso di fermare la competizione e riportare le barche in porto.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI COMPIE L'IMPRESA E SCONFIGGE EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Luna Rossa Prada Pirelli torna in acqua dopo un giorno di stop e lo fa compiendo una vera e propria impresa. Il sindacato presieduto da Patrizio Bertelli ha superato nella seconda regata di giornata i Defender di Emirates Team New Zealand ottenendo la prima vittoria con i Kiwi nelle acque di Barcellona. Una prova magistrale per l'equipaggio italiano che ha dovuto far i conti con continui cambi di direzione del vento, ma che non ha cambiato il risultato della sfida che non offre comunque punti per il Round Robin.

Partenza sprint per Luna Rossa Prada Pirelli che è riuscita a infilare gli avversari in vista della linea di via e orzare immediatamente costringendo Emirates Team New Zealand all'errore guadagnando un vantaggio di quasi quattrocento metri di vantaggio. I rischi non sono mancati nemmeno per l'equipaggio italiano che, in virata prima del cancello di bolina, ha rischiato di ribaltarsi rimanendo in volo solo su un foil. Come già visto nei giorni precedenti, sul lato di poppa Luna Rossa è apparsa decisamente più veloce passando a un terzo di gara con 17 secondi di vantaggio sugli sfidanti.

Emirates Team New Zealand ha provato ad avvicinarsi nel corso del secondo lato di prua non riuscendo però nell'impresa, anche per via dell'ingresso perfetto nel cancello da parte degli uomini di Max Sirena che hanno chiuso la prima metà di gara con 23 secondi di vantaggio e lanciandosi a piena velocità verso il secondo lato di poppa. I continui cambi di vento non hanno infastidito Luna Rossa che anzi, proprio sulla quarta sezione, ha ampliato ulteriormente il distacco, ma una strambata con meno vento in vista del quarto cancello ha accorciato leggermente le distanze rimanendo comunque attorno ai 31 secondi. Lungo l'ultimo lato di bolina Luna Rossa ha preso ancora una volta al meglio l'ingresso nel gate portando il distacco a 59 secondi prima del ritiro di New Zealand che è uscita dal campo di gara.

SISTEMATO IL CAMPO DI GARA, AL VIA LA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Una volta sistemato il nuovo campo di regata, Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a dare vita alla regata contro Emirates Team New Zealand, prova che non dà punti per il Round Robin.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, RITARDO DELLA PARTENZA CON EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a vivere una nuova sfida con Emirates Team New Zealand, l'ultima prima della 37a America's Cup al via a Barcellona il prossimo 12 ottobre. Un appuntamento che sarà fondamentale per studiare al meglio i Defender, anche se sarà necessario attendere qualche minuto in più a causa dello spostamento del campo di regata, con partenza spostata alle 14.59.

Grave errore in partenza per Orient Express che non è entrato nel box di partenza finendo per dover scontare una penalità a metà del primo lato permettendo ad Alinghi Red Bull Racing di prendere subito un grande vantaggio. I francesi sono però "inabissati" poco dopo la prima metà del lato di bolina compromettendo di fatto la regata e permettendo agli elvetici di puntare direttamente alla vittoria. Un distacco che è rimasto sempre superiore al minuto e che leggermente ridotto passaggio dopo passaggio prima dell'ultimo passaggio di poppa dove i francesi hanno perso ancora terreno arrivando al traguardo con 1'10" di svantaggio.

Ricomincia la Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli affronta Emirates Team New Zealand e Orient Express



























































































1 di 47

PARTONO LE REGATE, ALINGHI RED BULL RACING AFFRONTA ORIENT EXPRESS PER RIMANERE IN GIOCO

Partono le regate del 2° Round Robin della Louis Vuitton Cup con Alinghi Red Bull Racing che dovrà provare a tenere duro per poter rimanere in gioco per la qualificazione alle semifinali in una sfida da "dentro o fuori" con i francesi di Orient Express.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, CONFERMATA LA SQUADRA VISTA SINORA

Anche in vista della prima giornata del 2° Round Robin, Luna Rossa Prada Pirelli non ha intenzione di modificare la propria squadra presentando fra i cyclors Emanuele Liuzzi nella sfida contro Emirates Team New Zealand e Luca Kirwan contro Orient Express.

MALTEMPO SU BARCELLONA, VENTO ATTORNO AI 10 NODI

La Louis Vuitton Cup riparte, ma il tempo non sembra essere a favore degli equipaggi visto che su Barcellona si sta abbattendo una pioggia intensa. Il vento è calcolato attorno ai 10 nodi quindi non dovrebbero esserci problemi per regatare.