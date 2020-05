Vialli e i partner: "Su Mancini... top secret" 

"Calciomania", stagione '89/'90, Caterina Collovati confessa Gianluca Vialli, allora venticinquenne. All'attaccante, allora della Samp, viene chiesto di dare un giudizio sui partner d'attacco in nazionale e nel club. Belle parole nei confronti di Serena e Carnevale. Elogi a Roberto Baggio, ironia su Schillaci ("Mi fa morire dal ridere"). Ma bocca cucita su Roberto Mancini: "Di lui so tutto, ma non posso dire nulla"-.