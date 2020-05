Mancini, ma come ti vestivi?

Stagione 86/87 e in un collegamento per "A tutto campo" Marino Bartoletti ospita il Presidente della Sampdoria Mantovani e i suoi due gioielli Vialli e Mancini. L'attuale CT azzurro ha solo 22 anni e si presenta con un look piuttosto discutibile dove comandano il bianco e il nero. Ma le idee sono chiarissime: "Voglio vincere lo scudetto, il numero 10 lo tengo per cabala, devo comportarmi bene con la Samp per tenere il posto in Nazionale e Vialli più di me... aveva solo l'orecchino".