Il twist di Mosca

Grande giornalista, mattatore in TV. Maurizio Mosca è stato il primo esempio sportivo di infotainment. Eccolo in una puntata di "Calciomania" mentre si esibisce in un twist dopo un ballo appassionato tra il portiere Pazzagli e la Presidentessa della Vogherese Roberta Donati. Conduce in studio Cesare Cadeo accompagnato da una giovanissima Cristina Parodi.