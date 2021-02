Vela, America's Cup: Luna rossa domina: 4-0 contro gli inglesi di Ineos

VELA

Per gli italiani si tratta dell'ottava vittoria consecutiva dopo i quattro successi contro American Magic in semifinale

Luna Rossa inarrestabile nella finale di Prada Cup ad Auckland. L'imbarcazione italiana vince anche le due regate in programma nella seconda giornata e si porta sul 4-0 contro Ineos Uk, a soli tre punti dalla conquista del trofeo e dal pass per la finale di America's Cup. In mattinata è arrivata la notizia del lockdown di 72 ore in Nuova Zelanda a causa del Covid: rinviate le due regate in programma mercoledì 17. Nella prima regata gli italiani partono meglio e si difendono alla perfezione, non lasciando mai spazio a Britannia, che chiude con un ritardo di 13". Nella quarta sfida, Ineos rischia grosso in partenza con una pericolosa impennata che le fa perdere terreno: Luna Rossa arriva alla prima boa con 12" di vantaggio, poi controlla e incrementa costantemente il gap, che sul traguardo e' di 41". afp

Per gli italiani si tratta dell'ottava vittoria consecutiva dopo i quattro successi contro American Magic in semifinale. Si gareggia al meglio delle 13 regate: porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Eventuale 'bella' in programma il 22 febbraio. Chi vince andra' a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.