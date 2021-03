Grazie Luna Rossa, ci hai regalato un sogno

IL COMMENTO

Ora l'obiettivo è tornare fra quattro anni per prendersi la Coppa

di

SIMONE REDAELLI

Abbiamo sognato, lo abbiamo fatto ad occhi aperti perché puntare la sveglia alle 4 del mattino era diventata ormai una routine per noi, moltissimi italiani incollati alla tv. Lo abbiamo fatto perché vedere il tricolore sventolare o sui vostri caschi ci ridava speranza in un momento così delicato. La vostra determinazione era diventata la nostra energia per iniziare un’altra giornata in lockdown. Voi così distanti, ma così vicini. In un mondo Covid-free, liberi da mascherine e con un obiettivo ben preciso. Ci avete riportato per attimi alla normalità e questa è la vera vostra vittoria, tanto che vi vorremmo pure al governo.

Un gruppo di veri uomini, una grande squadra guidata da Max Sirena. Skipper, capitano e padre di questa avventura che non finisce certo qui. Persona sincera e schietta tanto che sentirlo parlare è un piacere, sempre diretto e mai banale. Vietato l'uso delle parole fortuna-sfortuna anche quando il vento ha tradito. Luna Rossa ha regatato alla grande, meglio dei Kiwi, e si è arresa solo a una barca più veloce, quella di New Zealand che, però, ha dovuto sudare per difendere la sua Coppa. Noi, tifosi e non, abbiamo soffiato quando il vento era debole e quando la barca si è "seduta" in quella maledetta ottava regata. Un salto di vento che poteva cambiare la storia, ma recriminare ora serve a poco.

Resta la certezza che questa non è una sconfitta, ma solo un passo per costruire un trionfo, una nuova impresa. Nello sport si perde, è vero, ma nella vita questo è un insegnamento per tutti noi. Anni, quattro, di sacrifici per arrivare a giocarsela in poco più di un mese. Via da Auckland a testa alta e con tanta voglia di tornarci per riprendersi quello che già ora sarebbe stato strameritato.

Permettetemi di usare il noi. Non ce l’abbiamo fatta per un centimetro, ma sono sicuro che ci riproveremo, tutti insieme. Più vicini perché potremo volare ed essere lì fisicamente. Grazie Luna Rossa, semplicemente grazie.