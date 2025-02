Giancarlo Pedote ha completato il Vendée Globe, giro del mondo in solitaria

Giancarlo Pedote ha attraversato l’equatore in 27ª posizione, cercando per il resto della regata di recuperare terreno. Al Capo di Buona Speranza aveva già riguadagnato qualche posizione, ma l’Oceano Indiano lo ha subito messo alla prova. "È un ciclo infernale, come se fossi in una lavatrice gigante in modalità centrifuga continua!" ha dichiarato il velista italiano, nonostante il tentativo di rotta più a Nord per evitare il peggio. Ha poi raggiunto Jean Le Cam, Alan Roura e Isabelle Joschke, con i quali ha combattuto per diverse settimane, fino al 30 dicembre, quando la sua regata ha preso una svolta inaspettata. Un serio danno al timone sinistro lo ha costretto a trascorrere giorni a effettuare riparazioni.