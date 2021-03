America's Cup: Luna Rossa spreca, New Zealand a due punti dal trionfo

AMERICA'S CUP

Il Defender vince entrambe le regate e allunga 5-3 nella serie con la barca italiana

Luna Rossa resta all'asciutto e chiude sotto 5-3 contro New Zealand la quarta giornata di regate di America's Cup, rinviate di un giorno a causa dell'assenza di vento nella baia di Hauraki, ad Auckland. Il 'defender' fa bottino pieno conquistando due punti importanti nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo. In gara 7 la barca italiana è stata protagonista di una buona partenza, poi pero' i 'kiwi' hanno effettuato il sorpasso - prima volta dall'inizio della serie - ribaltando la situazione. Il vantaggio dei neozelandesi è lievitato e l'equipaggio italiano è stato costretto ad arrendersi.

Nell'ottava regata Luna Rossa aveva acquisito un vantaggio notevole (4'08" dopo il secondo gate), sfruttando una caduta sui foil di 'Te Rehutai' che si è letteralmente fermata. Il calo del vento, sceso fino a 7 nodi, ha finito per penalizzare anche il team di Max Sirena, che ha perso tantissimo. La giuria, proprio per il vistoso calo della brezza, ha eliminato un lato, accorciando il percorso della regata da sei a cinque. Luna Rossa ha anche pagato una doppia penalità per avere oltrepassato il boundary. All'arrivo di 3'55" il distacco. Luna Rossa adesso si vede costretta a inseguire: stanotte primo match point per New Zealand.



"Siamo caduti dal foil, a un certo punto della regata, siamo usciti al largo per ritrovare pressione, ma non siamo riusciti a risalire. Abbiamo fatto delle buone cose, sappiamo che si può vincere e domani saremo più forti che mai. Anche loro hanno avuto i nostri stessi problemi per un buco di vento", ha detto alla fine delle due regate 'Jimmy' Spithill, timoniere di Luna Rossa.