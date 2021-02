Altra "vittoria" di Luna Rossa: le regate riprendono sabato

La finale della PRADA Cup tra Luna Rossa e Ineos Team riprenderà sabato 20 febbraio, praticamente a 'porte chiuse', cioè con drastiche limitazioni alla presenza di pubblico negli eventi collegati alla competizione. La schiarita è stata annunciata questa notte nel corso di una conferenza stampa da parte degli organizzatori, e mette fine dunque al braccio di ferro con polemiche annesse, tra gli stessi organizzatori e il team italiano, dopo il paventato lungo rinvio delle gare a causa del lockdown per tre casi di covid registrati a sud di Auckland, la città della Nuova Zelanda nel cui mare si svolgono le regate. Quanto alle regate, il risultato parziale è di 4-0 per la barca italiana. Per vincere il titolo e accedere alla finalissima di Coppa America servono sette regate vinte. Sabato si riparte dunque con Gara 5 dalle 16 ora locale (tarda notte in Italia). Subito dopo e' prevista anche Gara 6, e seguiranno due gare al giorno fino a quando un concorrente raggiungera' 7 punti vincendo la Prada Cup.