Scherma, Europei: poker azzurro nel fioretto femminile con Batini oro, Di Veroli oro nella spada maschile

scherma

Poker azzurro nel fioretto femminile, doppietta nella spada maschile con Vismara d'argento

© Getty Images Gli Europei di scherma di Plovdiv, in Bulgaria, sorridono all'Italia che tra fioretto femminile e spada maschile portano a casa una giornata da incorniciare. Tra le donne è Martina Batini a fare festa, conquistando l'oro in finale contro Martina Favaretto. A Francesca Palumbo e Alice Volpi, invece la medaglia di bronzo per un poker da applausi per le azzurre. Nella spada maschile, invece, è Davide Di Veroli a conquistare l'oro nella finale tutta italiana contro Federico Vismara.

POKER NEL FIORETTO - Italia pigliatutto nel fioretto donne nella prima giornata degli Europei individuali di scherma a Plovdiv (Bulgaria). Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi si sono spartite i quattro gradini del podio. Nelle due storiche semifinali tricolori Batini ha avuto la meglio nei confronti di Palumbo con il punteggio di 15-12 mentre Favaretto, nonostante qualche accenno di crampo nelle ultime stoccate, ha sbarrato la strada per 15-9 a Volpi. Alla fine il metallo più prezioso è andato a Batini che, sul punteggio di 9-6 in proprio favore, ha potuto beneficiare del ritiro di Favaretto per via del problema fisico palesato nel match precedente. Applausi anche per le altre due azzurre, che si sono dovute accontentare del bronzo.

ORO DI VEROLI NELLA SPADA - Doppietta azzurra nella spada maschile nella prima giornata degli Europei individuali con Davide Di Veroli e Federico Vismara che si sono ritrovati faccia a faccia nell'ultimo atto. A prevalere è stato il romano, che ha punito il connazionale alla stoccata decisiva (15-14) al termine di una sfida decisamente combattuta. Il podio lo hanno completato il tedesco Marco Brinkmann e il polacco Mateusz Antkiewicz, sconfitti rispettivamente dai due italiani in semifinale.