Scherma, Di Francisca: "Sono incinta, niente Olimpiadi"

SCHERMA

Elisa Di Francisca ha deciso di rinunciare ai Giochi Olimpici. La fiorettista di Jesi, due ori e un argento olimpico oltre a sette titoli mondiali, ha annunciato in un'intervista di volersi dedicare al ruolo di mamma. "Aspetto un figlio, scelgo la vita", si legge nel titolo. "Di fronte all'incertezza di un'Olimpiade ancora in bilico, ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore" ha aggiunto.

"Sono uscita dalle incertezze e ho detto basta: smetto la pillola, voglio una creatura. La pancia ancora non si vede, per abituare Ettore all'idea di un fratellino gli abbiamo regalato un bambolotto. L'ha chiamato Gino..." le parole al Corriere della Sera.

"Allatterò, crescerò i miei bambini, i Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me. Indietro non si torna", ha sottolineato l'azzurra.