Sei Nazioni: Irlanda travolgente, Italia ko 50-17

Quarta sconfitta in quattro partite al Sei Nazioni per l'Italia. All'Aviva Stadium, nel primo match a porte chiuse della competizione dal 1883, l'Irlanda travolge 50-17 gli azzurri in una partita a senso unico che vede i padroni di casa dilagare grazie alle mete di Hugo Keenan e le trasformazioni di Jonathan Sexton. Per gli uomini di Smith, invece, solo due mete messe a segno da Padovani e Garbisi, che limitano il passivo nel secondo tempo.