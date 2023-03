Pattinaggio velocità, a Piné la celebrazione della grande annata azzurra

Messaggio del presidente della Federazione internazionale Kim: "Grande speranza per il futuro del pattinaggio in Italia"

Si è svolta a Baselga di Piné una celebrazione degli atleti e delle atlete italiane che hanno concluso una stagione speciale per il pattinaggio velocità su ghiaccio: 3 titoli mondiali, 7 medaglie e tanti piazzamenti nelle gare apice della stagione, rispettivamente i Campionati Mondiali Singole Distanze Pista Lunga (Heerenveen/Olanda, 2-5 marzo 2023), i Campionati Mondiali Pista Corta (Seoul/Corea del Sud, 10-12 marzo 2023) e i Campionati Mondiali Junior Pista Lunga (Inzell/Germania, 10-12 febbraio 2023).

L’evento odierno è stato nobilitato da un video-messaggio internazionale, direttamente dal Presidente dell'ISU - International Skating Union/Federazione Internazionale del Pattinaggio, Jae Youl Kim, che ha ribadito come “i risultati eccezionali della squadra italiana mi danno speranza per il futuro del pattinaggio in Italia. Non dobbiamo dimenticare che questi successi sono stati resi possibili da coloro che hanno lavorato in passato, dagli amministratori e dallo staff”.

In particolare il dodicesimo Presidente ISU (e primo non-europeo) ha ricordato le persone di Sergio Anesi (membro del Consiglio ISU) e Andrea Gios (Presidente FISG/Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), ringraziandoli “per la loro leadership e per essere pilastri solidi per sostenere il nostro grande sport e la Comunità del Pattinaggio in Italia…Grazie mille e ciao!” ha concluso il Presidente Jae Youl Kim.

Senza dubbio, questi giorni sono di grande transizione per il pattinaggio velocità su ghiaccio – disciplina pista lunga (le Olimpiadi Milano Cortina 2026 non si svolgeranno a Piné, ma altrove e la Fondazione Milano Cortina sta facendo varie valutazioni in Cabina di Regia sulla location di gara), ma Baselga di Piné si conferma simbolo italiano del pattinaggio su ghiaccio. “Questa è per noi la patria del pattinaggio di velocità. Chiunque ha messo un paio di pattini di velocità ai piedi è passato da Baselga di Piné” – ha commentato Ippolito Sanfratello, Segretario Generale FISG.

La pista di Piné rimane infatti centro federale del pattinaggio di velocità per la Nazionale Italiana e dovrebbe essere protagonista della candidatura italiana Lombardia-Trentino per le Olimpiadi Giovanili Invernali 2028 (su questo versante le prossime tappe saranno il 27 marzo, quando arriverà l’ok del Consiglio nazionale del Coni, e successivamente la decisione spetterà al Comitato Olimpico Internazionale al Congresso di Mumbai in India in ottobre).