Ucraina, l'appello di Klitschko: "Il Cio deve bandire Russia da Olimpiadi"

GUERRA IN UCRAINA

L'ex campione del mondo dei pesi massimi: "Non possono partecipare a nessun evento sportivo perché questa guerra è rappresentata dalla Russia"

"Il Cio dovrebbe bandire la squadra russa ora. La guerra sta andando avanti, non possono partecipare ai prossimi Giochi olimpici, non possono partecipare a nessun evento sportivo perché questa guerra è rappresentata dalla Russia". È l'appello lanciato dell'ex campione del mondo di boxe dei pesi massimi Wladimir Klitschko, fratello del sindaco di Kiev Vitali. "Le azioni parlano più forte delle parole - ha detto nel corso di una intervista alla trasmissione 'Piers Morgan Uncensored' sull'emittente americana Fox Nation - Isolamento, e questo isolamento parla più forte di qualsiasi parola o frase, perché l'isolamento è doloroso". Getty Images

"Sarà doloroso per gli atleti, per l'economia, sarà doloroso per chiunque sia coinvolto con la Russia", ha detto ancora Klitschko.

