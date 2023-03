Parigi 2024 con atleti russi e bielorussi: la Polonia vuole boicottare l'evento

LA REAZIONE

Il segretario di stato polacco vuole creare una coalizione di Paesi per protesta contro la decisione del Cio

La Polonia sta pensando di boicottare Parigi 2024. La decisione del Cio di ammettere per i Giochi da svolgere nella capitale francese gli atleti russi e bielorussi ha, come prevedibile, scatenato le polemiche. Il segretario di stato polacco Marcin Pszydach ha ammesso di voler valutare un boicottaggio dell'evento chiedendo però il supporto di altri Paesi: "Una decisione così dovrebbe essere presa da una coalizione più ampia".

Posizione condivisa anche dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki che sui profili social ha ribadito: "Faremo tutto il possibile per garantire che lo sport rimanga libero dall'influenza russa".

Una reazione dura quella della Polonia che fa seguito alle esternazioni del comitato del Cio circa un'apertura verso gli atleti russi e bielorussi per la loro integrazione, che però per il momento non riguarderebbe Parigi 2024 né Milano-Cortina 2026. Per quelle il Cio ha preso tempo anche se la direzione sembra tracciata.

Vedi anche olimpiadi Guerra in Ucraina, il Cio invita a reintegrare da neutrali gli atleti russi e bielorussi